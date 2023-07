Peter Turrini in Gutenstein: „Da passe ich gut hin!“

NÖN: Heute, Donnerstag, feiert Ihr jüngstes Bühnenstück in Gutenstein Premiere – und auch gleich Uraufführung. Wie wird denn das? Und wie soll das werden?

Peter Turrini: Natürlich freue ich mich, wenn es ein erfolgreicher Abend wird. Die Zeichen dafür stehen ja gut. Die Gutensteiner und die Josefstädter haben sich zusammengetan für eine Co-Produktion. Was ich von den Proben höre, ist sehr erfreulich, aber ein bisschen fühle ich mich bei jeder Uraufführung wie ein Kindsvater, der vor dem Kreißsaal nervös auf und ab geht.

„Es muss geschieden sein“ klingt ja ein bisschen nach Abschied. Wer geht da (weg)? Wer kommt zurück? Lässt sich da auch wer scheiden? Und wie passt ein vor 187 Jahren verstorbener Dichter, nämlich Ferdinand Raimund, in ein 2023 geschriebenes Theaterstück?

Turrini: Ganz einfach, ich erzähle die Geschichte einer Theatergruppe aus dem Jahre 1848, die gerade das Raimundstück „Der Bauer als Millionär“ probt. Die Revolution kommt immer näher, Schauspieler verlassen die Proben und eilen zu den Aufständischen. Das klingt alles nach schwerer Tragödie, aber ich versichere Ihnen und dem Publikum, ich erzähle es als Komödie.

Geschrieben haben Sie Ihr Stück im Auftrag der Raimundspiele, die schon seit 30 Jahren das Theaterzelt im Gutensteiner Bleichgarten bespielen. Was haben die, was andere Sommertheater nicht haben? Und wie passen Ihre Worte auf eine Wiese – und in ein Zelt?

Turrini: Ich wollte schon seit langem ein Stück schreiben mit der Frage: Was passiert, wenn das Theaterspielen von der Wirklichkeit heimgesucht wird? Wenn Revolutionen, Pandemien und andere Unglücke ausbrechen? Die Raimundspiele Gutenstein haben mich gefragt, und ich dachte mir, dass diese Geschichte dort gut hinpasst. Außerdem sitzen dort ein paar besonders leidenschaftliche Theatermenschen – und da passe ich gut hin.

Raimundspiele-Intendant Johannes Krisch steht in Ihrer Uraufführung jetzt doch nicht auf der Bühne. Stattdessen Günter Franzmeier als Erzähler und Hausmeister. Außerdem gibt's da noch ein Liebespaar, ein Erschießungskommando, eine Revolution vor der Tür und einen Schauspielleiter auf der Bühne. Und hinter der Bühne eine Regisseurin: Stephanie Mohr. Welche Rolle spielt da der Autor? Wie viel soll oder wie wenig darf er mitreden?

Turrini: Nach sechzig Jahren Dramendichterei haben sich in mir sehr viele unterschiedliche Erfahrungen versammelt. Manchmal war ich etwas unglücklich über das Ergebnis und habe bei den Durchläufen, die ich kurz vor der Premiere gesehen habe, in der Kantine ein paar Whiskys zur Beruhigung getrunken. Manchmal war ich überrascht, wie sehr mich gute Schauspieler und Regisseure auch beschenken können. In diesem Fall waren ein paar Freudenwhiskys fällig. Mit der Steffi Mohr habe ich schon einige Produktionen gemacht, und ich denke, wir wissen beide, was wir aneinander haben.

Geschrieben haben Sie – für die Bühne, fürs Kino, für die Oper und fürs Fernsehen – aber auch schon über Nestroy und Schubert, Grillparzer und Peymann, Riesen, Ratten und Engel. Wer fehlt da noch? Und was soll da unbedingt noch kommen?

Turrini: Erfindungen waren immer dafür da, den Menschen zu unterstützen. Inzwischen ersetzen sie ihn immer mehr. Ich fürchte, wir wohnen seiner laufenden Abschaffung bei, das nennen wir dann Fortschritt. Darüber müsste man die größte Komödie machen.

Als Nächstes kommt jedenfalls heuer gleich noch eine Uraufführung. Nämlich „Bis nächsten Freitag“, das Neo-Perchtoldsdorf-Intendant Alexander Kubelka im November in der Josefstadt auf die Bühne bringt. Worum geht's da? Und wie wird das?

Turrini: Es ist ein Stück darüber, wie schwer es uns fällt, von den Dingen zu reden, die in uns toben und uns bodenlos machen. Wir produzieren Meinungen und reden und reden, manchmal Dummes, manchmal Gescheiteres, aber selten Wahres. Es wird also ein Konversationsstück, allerdings wie immer bei mir kommt die Tragödie zwischendurch als Komödie daher. Sie sehen, ich versuche trotz aller Widrigkeiten die Heiterkeit in der Kunst und im Leben aufrecht zu halten.