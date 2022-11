Philipp Manuel Gutmann: „Die Musik soll für sich selbst sprechen“

Werbung

NÖN: Diesen Samstag feiern Sie in St. Pöltens Kirchenmusikkonservatorium Uraufführung. Und zwar Ihres jüngsten Klaviertrios. Wie klingt denn das? Und hat das auch etwas mit Kirchenmusik zu tun?

Philipp Manuel Gutmann: In diesem Fall klingt es blumig, verspielt, märchenhaft, liebevoll, impulsiv, leidenschaftlich, befreit, energisch und kräftig. Es ist eine minimalistisch-impressionistische Komposition, die sich allenfalls unbewusst mit Kirchenmusik befasst.

Ihre „Triofantasie“ ist ein Auftragswerk von St. Pöltens im Vorjahr aus der Taufe gehobenem Kammermusikzyklus „schubert 200“. Was hat Ihr Trio mit Schubert zu tun? Und wie viel Fantasie braucht es, um das ins Heute zu bringen?

Gutmann: In der Komposition werden Zitate aus Schuberts Klaviertrio in B-Dur, das an diesem Abend meiner Uraufführung vorangestellt sein wird, aufgegriffen, verarbeitet und in einen zeitgemäßen Kontext gebracht. Einzigartig sind vor allem Schuberts über 600 Kunstlieder, aber es gibt so vieles, das seine Musik auszeichnet.

Ihre Komposition hat aber auch noch einen (literarischen) Titel: „Hyazinth und Rosenblüt‘“. Das klingt nicht nur nach Poesie, das ist auch von Novalis. Und eigentlich eine Fabel. Braucht es dafür nicht einen Text, zum Ton?

Gutmann: Am Beginn jeder Komposition überlege ich mir ein dramaturgisches Gerüst, das je nach Dauer und Besetzung variiert. Bei dem klangschönen Titel „Hyazinth und Rosenblüt‘“ offenbaren sich sofort Assoziationen. Die Musik soll in diesem Fall für sich selbst sprechen und die Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer anregen.

Ein Märchen haben Sie aber auch schon für Blasorchester geschrieben. Außerdem eine Kurzgeschichte (für Streichquartett), ein Melodram (für Kammerorchester), eine ganze Reihe von Bagatellen (für Cello, Klavier oder Schlagzeug). Was – und für wen – wollen Sie unbedingt noch schreiben?

Gutmann: In den vergangenen zwei Jahren waren große Produktionen nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Deshalb möchte ich mich in den nächsten Jahren vorwiegend größeren Besetzungen wie Ballett oder Musiktheater widmen.

Und was kommt als Nächstes?

Gutmann: Im Moment sind drei kammermusikalische Auftragswerke in Vorbereitung, die 2023 uraufgeführt werden sollen ...

