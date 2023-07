Robert Meyer: „Ums Leben geht's im Theater immer“

NÖN: Diesen Samstag kehren Sie nach 24 Jahren nach Reichenau zurück. Und feiern mit Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ Premiere – und Saisoneröffnung. Wie wird die?

Robert Meyer: Es wird sehr flott, es wird (bei den Kostümen und der Bühne) sehr blau. Und es wird so wie's Nestroy geschrieben hat: Es gibt keine Textänderungen, es wird nichts eingedeutscht, und alle Männerrollen werden auch von Männern gespielt (außer der Christopherl)!

Worum geht's da überhaupt? Um einen Scherz? Um Ernst? Um die da oben? Die da unten? Um die Liebe? Um das Leben?

Meyer: Es geht um einen kleinen Angestellten, der nichts zu lachen gehabt hat, in seinem Leben, und der beschließt, einmal ein verfluchter Kerl zu sein. Und da fällt er von einer Katastrophe in die andere. Am Schluss heiratet er sogar – aber wir wissen gar nicht, ob das ein so lustiger Schluss ist... Darum gibt's bei uns am Ende auch einen Abgesang, auf die Ehe. Um die Liebe geht's also auch. Und ums Leben geht's sowieso immer!

Wie bringt man das auf die Bühne? Und wie passt das ins Theater von Reichenau?

Meyer: Die Anforderung ist: Wir haben sieben Bilder – aber keine Drehbühne. Es ist auch kein Platz. Da musste sich der Bühnenbildner und der Ausstatter schon was einfallen lassen. Und wir auf der Bühne sind eine herumziehende Theatergruppe – und bauen auch um!

„Posse mit Gesang“ klingt ja ein bisschen nach vorgestern. Warum ist die trotzdem so heutig wie kaum eine andere?

Meyer: Couplets sollen ja immer frisch sein. Und Coupletstrophen gehen immer gegen die Politik oder früher auch gegen die Kirche. Ich als Melchior hab' mir auch eine Strophe geschrieben. Aber worum's da geht, sag' ich nicht, das wird das erste Mal erst bei der Generalprobe ausgespuckt!

Mit 24 haben Sie zum ersten Mal den Christopherl im „Jux“ gespielt. Jetzt, mit demnächst 70, führen Sie Regie. Und spielen den Melchior. Wie ist der?

Meyer: Der Melchior ist eine tolle Rolle, eine Komödiantenpartie. Der hat unglaublich viele Pointen. Fritz Muliar hat den damals gespielt, der war großartig.

Und was kommt als nächstes?

Meyer: Die Josefstadt und das Münchner Gärtnerplatztheater, wo ich den Doolittle spiel'. Ferdinand von Schirachs „Gott“ kommt wieder, den spiel' ich bis 6. August, dann gönn' ich mir Ferien. Eine Intendanz kommt nie mehr. Aber ich lass mich gern engagieren – zu einer guten Gage und einer guten Rolle!

