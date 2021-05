NÖN: Kommende Woche, am 3. Juni, macht auch die Kremser Köchelgesellschaft wieder ihre Tore auf. Was gibt’s denn da zu hören?

Severin Endelweber: Wir starten wie der Phönix aus der Asche, und zwar mit „Beethoven in Motion“. Das war eigentlich schon im März 2020 geplant, aber Beethoven ist ja zeitlos gut – auch in Hinblick auf neue Ohren!

Da wird, wie immer bei der Köchelgesellschaft, aber nicht nur gespielt, in diesem Fall vom Arioso Quartett, sondern auch erklärt.

Endelweber: Genau! Und zwar Leben und Werk, von opus 18 bis opus 130.

Eine Woche später, am 11. Juni, ist dann Mozart dran – im Kopfhörer. Wie geht das?

Endelweber: Das geht auf unserer Köchel-Promenade, die sich diesmal auf Mozarts Spuren begibt und ganz aktuell mit einem Audio-Guide entweder am Computer von zuhause oder am Handy vor Ort erklärt, wo Mozarts Großmutter geboren wurde oder wo Mozart selbst auf einer seiner Konzertreisen einkehrte. Das ist gratis, das kann jeder jederzeit und überall hören. Und Station 20 der Promenade, die macht Halt in Schloss Wasserhof.

Also dort, wo Beethoven seine letzte Sommerfrische verbracht hatte und wo Sie vorigen Herbst das Beethoven Festival Gneixendorf aus der Taufe gehoben haben.

Endelweber: Und wo wir heuer Beethoven und mehr, also: Schostakowitsch, Schubert und Brahms, spielen werden, und zwar von 10. bis 12. September. Dass Ernst Linsberger dort die Tore öffnet, das ist schon geil [lacht]! Wir sind aber schon im Juni in Gneixendorf, quasi als Aviso für das Festival im Herbst.

Mit Beethoven?

Endelweber: Mit dem Koehne Quartett und mit genau den vier Einzelsätzen von Beethoven, die er dort komponiert hat. Und mit Dorothy Khadem-Missaghs Beethoven Frühling geben wir uns die Klinke in die Hand…

Was kommt für Sie als Nächstes?

Endelweber: Ich spiele selbst am 12. September in Gneixendorf. Und gerade coache ich ein Streichquartett meiner Kinder und Schüler bei Prima la Musica, da fühl’ ich mich wie ein Fußballtrainer!

www.koechelgesellschaft.at