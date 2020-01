NÖN: 2011 haben Sie mit Susanne Preissl den Verein Jugendstil gegründet. Wie kam es zu der Idee, Theater für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 zu machen?

Sophie Berger: Susanne und ich waren gemeinsam auf der Schauspielschule, und statt zu warten, bis uns Produktionsfirmen Jobs anbieten, haben wir nach unserem Abschluss einfach eine eigene Produktionsfirma gegründet. Und Jugendliche sind einfach ein tolles Publikum. Das ehrliche und direkte Feedback sowie die oft einzigartige Dynamik machen den Reiz für uns aus.

Ihr aktuelles Theaterstück, das nach Bruck / Leitha auch in St. Pölten, Baden oder Hollabrunn zu sehen sein wird, heißt „Job Suey“. Ehemalige Produktionen hatten Namen wie „Hots Jobs“ oder „Pflichtpraktikum“. Warum der Fokus auf Bewerbungen?

Berger: Das Thema Jobsuche ist für Jugendliche hochaktuell, oft müssen sie schon mit 14 anfangen, sich für Pflichtpraktika oder Lehrstellen zu bewerben. Die vielen Absagen, die man gerade im Anfangsstadium bekommt, demotivieren natürlich.

Wie bringt man solche ernsten Themen unter das junge Publikum?

Berger: Gesellschaftliche, individuelle und politische Themen aufzuarbeiten, gehört zu unserer Vereinsphilosophie. Das klappt mit Humor, denn wir wollen keine Zeigefingerpädagogik machen. Da haben wir einen tollen Autor gefunden, nämlich Raoul Biltgen, er beherrscht eine tolle Kunst- und Jugendsprache. Außerdem wird auf der Bühne gesungen, und Kostüme, Make-Up sowie Kulissen sind alle wunderbar fetzig und an Pop Art angelehnt.

Sie arbeiten nicht nur als Produzentin, sondern vor allem auch als Schauspielerin, oft auch in Kinder- und Jugendproduktionen. Was reizt Sie besonders am Produzieren?

Berger: Das Spannende als Produzentin ist, die Fäden in der Hand zu haben. Ich bin sehr kreativ und bin daher froh, mir ein genauso kreatives Team zusammensuchen zu können.

Gibt es schon Pläne für das nächste Jugendstil-Theaterstück?

Berger: Ja, es wird sich alles um Gruppendynamik und Sport drehen. Aufhänger ist die Frauenfußball-EM 2021.

www.jugendstil.at