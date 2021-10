Sopranistin Cornelia Horak: „Die Schwäche der Frauen? Lieb sein!“

NÖN: Diesen Samstag feiern Sie in Baden Premiere, und zwar mit Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“. Wie wird die denn? Leidenschaftlich? Ungarisch? Oder ganz anders?

Cornelia Horak: Wir haben versucht, uns sehr an dem zu orientieren, was da geschrieben steht. Da fängt’s schon beim Titel an, die Mariza heißt ja eigentlich Maríza. Und ich war auch ein bisschen kriminaltechnisch unterwegs. Und wir haben da eigentlich eine Romeo-und-Julia-Geschichte zwischen einer Kroatin und einem Ungar – und die Utopie einer völkerverbindenden Liebe.

Eigentlich ist die Geschichte von der stolzen Gräfin ja eine Emanzipationsgeschichte. Was hat die, was andere nicht haben? Und wie modern ist die?

Horak: Ganz genau! Sie muss sich nicht unterordnen, sie hat das Sagen. Sie ist eigentlich auch ein bissl unsympathisch, aber sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. In Baden spielen wir in den 70er-Jahren, ich hoff’, dass die Leute das als nicht zu modern empfinden. Aber damit wird es auch zeitlos.

Starke Frauen haben Sie ja schon oft gespielt – und gesungen. Die Pamina und die Marzelline, die Dolly und die Kate, die „lustige Witwe“ und erst im Sommer die Rosalinde. Was haben die gemeinsam?

Horak: Die große Schwäche von Frauen ist: Sie müssen immer lieb sein. Ich find’ das immer furchtbar, wenn Frauen in der Operette herzig sein müssen.

Die nächste starke Frau kommt ja auch nächsten Sommer in Langenlois, im „Opernball“. Wie singt es sich eigentlich auf der Schlossterrasse?

Horak: In Langenlois ist man so leicht abgelenkt, nicht nur vom Wetter… Im Theater ist es sehr viel leichter, dass man sich eine eigene Welt erschafft.

Sie singen aber nicht nur Operette, Sie singen auch Bach und Händel – und das heuer sogar im kolumbianischen Bogota. Wie wird das? Und was hat die alte Musik, was auch der neueren nicht schaden würde?

Horak: Eine ernsthafte Auseinandersetzung. Die größte Gefahr ist, dass man glaubt, man weiß alles. Und dieses genaue Hinschauen tut allem gut.

Und was kommt sonst als Nächstes? Und was soll unbedingt noch kommen?

Horak: Auf die „Traviata“, die ich ab Jänner in Baden singen darf, freu’ ich mich sehr!

