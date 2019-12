NÖN: Vergangene Woche haben Sie die Nominierungen zu Österreichs Filmpreis 2020 bekannt gegeben. Gibt’s da einen Favoriten?

Stefan Ruzowitzky: Es gibt drei Filme mit den meisten Nominierungen. Aber die waren so unterschiedlich, dass man sie gar nicht vergleichen kann. Das ist halt auch das Schöne am österreichischen Film, dass es einen Haufen von Einzelkämpfern gibt und dass es gerade die Vielfalt ausmacht.

Eingereicht waren heuer 38 Filme, darunter 22 Dokus, 18 Kurzfilme und 16 Spielfilme. Das klingt nach einem guten Filmjahr – vor allem für „kleine“ Produktionen. Hat sich das in den letzten zehn Jahren geändert?

Ruzowitzky: Wir haben ja keine Filmindustrie in Österreich. Und deshalb muss man auch den Zufall miteinberechnen. Was sehr auffällig ist: Es war ein Jahr der Frauen!

Stichwort: Zehn Jahre. So alt wird Österreichs Filmpreis 2020. Und so alt wird auch Österreichs Filmakademie. Ist das ein Grund zum Feiern? Oder eher zum Fordern?

Ruzowitzky: [lacht] Beides! Und fordern kann man immer! So privilegiert sind wir sicher nicht, dass wir sagen können, jetzt ist alles gut. Auch wenn manche sagen, der Film ist das Erdöl der Zukunft.

Sie sind jetzt seit acht Jahren Präsident der Filmakademie – die mittlerweile 533 Mitglieder hat. Kann man da noch „Regie führen“?

Ruzowitzky: Nein. Aber meine Position ist auch eine sehr repräsentative, vielleicht noch mahnende. Die Arbeit machen Marlene Ropac, die Geschäftsführung, und der Vorstand. Ich sehe das auch als Verpflichtung, wenn man eine bekannte Nase hat, dass man sich zur Verfügung stellt.

Themen gab’s in den letzten zehn Jahren genug. Erst den Oscar, dann „#metoo“, zuletzt „green filming“. Was kommt noch?

Ruzowitzky: Letztes Jahr ging’s sehr um Politik. Und das ist immer eine heikle Sache. Aber wir definieren uns eben nicht über eine gemeinsame Weltanschauung, sondern über die Liebe zum Film.

Und wann stehen Sie wieder auf der Nominiertenliste für Österreichs Filmpreis?

Ruzowitzky: Das wird schon kommen. Mein „Narziss und Goldmund“ hat jetzt Anfang März Kinostart. Und bei „Hinterland“ bin ich in der Postproduktion …