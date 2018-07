NÖN: Diesen Donnerstag feiern Sie in Retz Premiere, mit Johann Adolph Hasses „Pilger“. Wird da gewandert? Oder gebetet?

Stefan Zenkl: Die Zuschauer werden auf eine Reise mitgenommen zu den heiligen Stätten, nicht nur im alten Jerusalem, sondern auch während der letzten Tage von Jesus.

Rein formal gesehen sind „Die Pilger“ ein Oratorium. Da denkt man doch eher an Händel oder Haydn als an Hasse, obwohl der zu seiner Zeit mindestens genauso berühmt war. Was hat der, was die anderen nicht haben?

Zenkl: Die Rezitative sind einzigartig, die sind wie für Retz gemacht! Und wir machen das so wie die Barockleute damals, die rundherum Stücke dazugemischt haben.

Ihre Stimmlage ist der Bariton. Im Barock waren dagegen die Kastraten, heute am ehesten vergleichbar mit den Countertenören, die Stars. Wäre das nichts für Sie?

Zenkl: Bei Hasse war das gar nicht so. Seine Gattin war eine Primadonna assoluta, sie war der Star. Der Countertenor bei uns singt auch keine Frauenrolle, sondern einen jungen Mann. Ich sing’ gerne Falsett, aber ich wollte nie Countertenor sein – weil ich auch sehr gerne Schubert singe.

In Retz spielt man schon seit Jahren Kirchenoper, als Einziger unter NÖs Sommertheatern. Was hat eine „kleine“ Weinviertler Pfarrkirche, was ein großes Opernhaus nicht hat?

Zenkl: Dieser Raum ist ein Kunstraum, und das ist komponiert für solche Räume. Da kann man überall stehen, wo man will, und es wird klingen! Und wir haben jetzt sogar ein echtes, neues heiliges Grab im Stück, das wird auch besuchbar sein.

Sie haben nicht nur in Hannover, Zürich und Schönbrunn gesungen. Sondern auch im Römersteinbruch von St. Margarethen. Wo wollen Sie noch singen?

Zenkl: In der Staatsoper! Aber eigentlich ist Niederösterreich für mich das Wichtigste!

Papageno, Figaro oder Danilo waren Sie schon. Was kommt als Nächstes?

Zenkl: Den Grafen im Figaro würde ich gerne mal singen und den Don Giovanni. Aber zuerst werde ich heuer mit den Tonkünstlern die Neujahrskonzerte singen. Und bei den Kindersommerspielen in Her zogenburg die „Carmina Burana“…

