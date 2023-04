Stephan Bruckmeier: „Ich will immer die Menschen erreichen“

Werbung

NÖN: Gerade hat „One Flea Spare – nur eine Laus“ im Stadttheater Mödling unter Ihrer Regie Premiere gefeiert. Was gibt es da zu sehen?

Stephan Bruckmeier: Man sieht, wie ein guter Tatort sein könnte. Das Stück spielt im London des Jahres 1665, zur Zeit der Pest. Ein Aristokraten-Ehepaar sitzt mit zwei Eindringlingen in ihrem Stadthaus fest. Während am Anfang noch alle gesellschaftlichen Konventionen bewahrt werden, bricht im Laufe des Stückes alles immer mehr auf. Egal ob du adelig bist oder nicht – irgendwann geht es um deine Themen und irgendwann fliegt alles, was unter den Teppich gekehrt wurde, in die Luft.

Sie haben bereits über 200 Theaterprojekte unter anderem in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden realisiert. Von 2000 bis 2004 waren Sie Intendant des Donaufestivals NÖ. Ein ganz besonderer Ort ist für Sie aber Nairobi. Dort haben Sie auch das „Hope Theater“ gegründet, das seit 2012 jährlich nach Europa reist und hier Theater zeigt ...

Bruckmeier: Ich war immer schon politisch aktiv und hatte eine Faszination für Afrika. Als ich nach Nairobi gegangen bin, habe ich bemerkt, wie wenig man in einem Land wie Deutschland überhaupt von der Welt weiß. Wie sich Deutschland und auch Österreich völlig in ihr kleines Versailles zurückgezogen haben. Das war für mich ein riesengroßes Thema.

Mittlerweile habe ich auch einen Soloabend geschrieben, in dem es um Kenia geht – und bemerkt, dass ich dabei nicht im Mittelpunkt stehen darf. Also kommt die Truppe auf die Bühne und stößt mich runter, sobald ich über Afrika rede.

Sie sind nicht nur im Theater aktiv. Vor einem Jahr sind Sie in Ihren Heimatort Eichgraben zurückgekehrt, wo sie die „Galerie“ betreiben. Daneben haben Sie vor kurzem auch das Kaffeehaus im Ort übernommen. Wie kam es dazu?

Bruckmeier: Das war eine Idee, die ich über Nacht hatte. Ich habe mich für das Kaffeehaus beworben und es auch tatsächlich bekommen. Das ist aber nichts Neues für mich, in Stuttgart habe ich zehn Jahre lang ein Theaterkaffee geführt. Die Galerie ist das Bindeglied zwischen allem. Da bin ich groß geworden, das hat meine künstlerische Genetik hergestellt. Man kann natürlich sagen, dass ich viele verschiedene Dinge mache. Im Endeffekt ist alles dasselbe: Ich überlege, wie ich Menschen erreiche. Egal ob ich für sie koche, schreibe oder Theater inszeniere.

