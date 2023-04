Thomas Edlinger: „Ich glaube an den Mut zur Veränderung“

NÖN: Diesen Freitag eröffnen Sie das mittlerweile siebente Donaufestival unter Ihrer Leitung. Genau genommen wird das Festival aber heuer schon 35. Wird das auch gefeiert?

Thomas Edlinger: Nein. Aber wenn man so will, ist jedes donaufestival ein Fest, mit dem der Frühling begrüßt wird und zu dem viele unterschiedliche Leute zusammen kommen und eine aufregende Zeit mit vielen inspirierenden Eindrücken verbringen.

„Beyond human“ lautet ihr heuriges Motto. Landen da also jetzt die Aliens an der Donau? Übernehmen die Maschinen das (Festival-)Kommando? Oder dürfen da auch ein paar Menschen auf die Bühne(n)?

Edlinger: „Beyond human“ bezieht sich vor dem Hintergrund der Klimakrise auf Phänomene, die bleiben, wenn es uns nicht mehr gibt: Plastikmüll oder nuklearer Abfall zum Beispiel, die von der Künstlergruppe Toxic Temple in den Blick genommen werden. Andererseits geht es um nicht-menschliche Lebensformen, um Maden, zu denen Künstler wie Kim Noble Vatergefühle entwickeln, und um eine „postnatürliche“ Welt voller künstlicher Intelligenzen, in der Steaks aus dem Labor kommen, dressierte Adler Drohnen jagen und Körper voller Implantate stecken.

Wieviel Zukunft – und wieviel Gegenwart – braucht denn ein Kulturfestival? Und wieviel von beidem verträgt eine Bühne?

Edlinger: Die Zukunft erscheint vielen heute eher als Bedrohung als als Hoffnung, man denkt eher an multiple Krisen und weniger an Fortschrittsutopien. Dennoch glaube ich, muss und kann man der apokalyptischen Angstlust etwas entgegensetzen: nämlich den Mut zur Veränderung, den Willen zur Reflexion und Transformation der Gesellschaft, zu der die Künste auch etwas beitragen können.

Auf Ihrer Gästeliste stehen wie immer internationale Gäste, aber auch österreichische Debütanten. Wer war noch nie da? Wer kommt immer wieder?

Edlinger: Wir versuchen, unser Programm zwischen verlässlichen Größen und Neuentdeckungen auszubalancieren. Zwischen dem altmeisterlichen Noise von Godflesh und dem stimmlichen Zauber von Arooj Aftab, zwischen den psychedelischen Trips des DJs James Holden und dem neuen Großprojekt rund um den umtriebigen österreichischen Schlagzeuger Lukas König ist viel Platz.

Auch die Orte sind und waren immer besondere, beim Donaufestival. Wo spielen Sie diesmal? Und wo wollen Sie unbedingt noch spielen? An – oder auch auf – der Donau?

Edlinger: Es gibt diesmal sogar am 30. April eine Prozession von Toxic Temple, die vom Minoritenplatz in Stein zur Dominikanerkirche in Krems führt – so wird die ganze Stadt zur Bühne. Auch die Donau ist natürlich reizvoll, bislang waren Projekte direkt am Wasser aber aus vielerlei Gründen dann doch nicht machbar.

Und was kommt als nächstes?

Edlinger: Ich plane meine Arbeit beim donaufestival bis zumindest 2027. Wir haben ein tolles Team und ein fantastisches Publikum, insofern sehe ich keinen Grund, mich zu verändern.

