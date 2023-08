Thomas Hampson: „Alles, was ich tue, tue ich leidenschaftlich“

NÖN: Am 31. August singen Sie seit langem wieder in Niederösterreich – und das erste Mal in Tulln. Wie wird das?

Thomas Hampson: Ein schönes Sommerkonzert, open Air – mit sehr seriöser, aber auch sehr zugänglicher Musik!

Auf die Donaubühne kommen Sie als Stargast von Tenor Andreas Schager und Geigerin Lidia Baich, die heuer schon zum dritten Mal zum „Götterklang“ bitten. Was bringen Sie mit?

Hampson: Andreas hat mich eingeladen, wir haben bisher zwar erst einmal gemeinsam gesungen, in La Scala, ich mag ihn aber sehr, das ist eine richtige Bruderschaft. Und wir werden auch das Freundschaftsduett aus Verdis „Don Carlos“ singen und das Duett aus „Otello“. Mit Lidia, dieser wunderbaren Geigerin, werde ich ein Strauss-Lied machen. Ich habe auch angeboten, den Posa oder die Abendstern-Arie des Wolfram zu singen... Und vielleicht werde ich auch etwas aus meiner Heimat Amerika singen, Cole Porter – es wird eine schöne Mischung!

Die Götter stecken in Tulln ja schon im Titel. Welcher Gott wären Sie denn auf der Bühne?

Hampson: Mein Repertoire sind eher die irdischen Männerfiguren, die ein Dilemma haben [lacht]! Ich bin ein echter lyrischer Bariton mit einer hell temperierten, starken, positiven Stimme. Ich passe nicht zu Wotan. Wenn allerdings einer käme und mir einen „Ring“ [Wagners „Ring der Nibelungen] anböte, würde ich mir den Wotan im „Rheingold“ schon überlegen... Und Strauss' Jupiter, den würde ich gerne mal machen...

Auf der Opernbühne hat man Sie – erst recht in Österreich – in den letzten Jahren recht selten gesehen. Liegt das auch am immer kommerzieller werdenden Opernbetrieb?

Hampson: Wir sind in einem Zeitalterwechsel, auch in der Klassikindustrie. Die Oper ist immer (mehr) im Wettbewerb. Für mich bleibt die Oper eine musikalische Kunstform – und kein Theater mit Musik! Aber: Ich hab' mich nicht pensioniert, von der Opernbühne! In Paris hab' ich erst im März „Nixon in China“ gesungen, das war eine riesige Aufgabe. Und in Belgien kommt ein Auftragswerk, Ingmar Bergmans „Fanny und Alexander“ wird zur Oper. Ich mache viele Konzerte und arbeite viel pädagogisch – in Heidelberg und der Opernwerkstatt in Waiblingen... Einen Opernintendanten bewundere ich wirklich – das wäre nichts für mich!

Was wollen Sie noch singen?

Hampson: Den Scarpia, auch den Jago würde ich noch mal singen. Und den Falstaff hab' ich immer gern singen wollen – ein totaler Anti-Typ zu mir!

