NÖN: Ska aus Jamaika und Polka aus dem Weinviertel – warum passt das so gut zusammen? Und warum spricht das gerade junge Menschen an?

Thomas Rieder: Die Musikrichtungen Ska und Polka verbindet der Off-Beat, also der Nachschlag. Es ist dieses Schnelle und „Hupfade“, das uns und unsere Musik ausmacht. Unsere Bläser sind in Trachtenkapellen großgeworden, sie haben die Polka zu Skolka gebracht. Die Leadsängerin und ich, aber auch der Schlagzeuger, stehen mehr für Ska und das Poppige. In den letzten Jahren hat sich die Blasmusik noch mehr bei den Jugendlichen etabliert. Auch im Weinviertel vermischen sich da viele Stilrichtungen, und die Jungen springen immer mehr auf diesen Zug auf.

Bei Ihrer neuen Single „Kia vor deina Tia“ geht es nicht um Kühe, sondern ums Kehren und den eigenen „Dreck“. Gibt es einen Anlass für den Song?

Rieder: Das Sprichwort und die Idee, einen Song dazu zu machen, geistert schon länger in unseren Köpfen herum. Quer durch die Bandgeschichte sind wir immer wieder in Situationen gekommen und haben Leute getroffen, bei denen man sich das denkt.

„Selbstkritik tut dir ned weh“ heißt es da auch. Sie wollen zum Nachdenken und zum Tanzen anregen. Wie klingt das denn?

Rieder: Das klingt cool, würde ich sagen. Sehr stampfend und nach vorne gerichtet. Dieses Funkige ist etwas anders als unsere anderen Lieder. Der Song ist sehr geradlinig und direkt wie das Sprichwort selbst. Und genauso klingt auch die Musik.

„Wie ma Kinder woan“ heißt ein anderes neues Lied von heuer. „Leider sind wir älter geworden“ heißt es da auch. Wie viel Leichtigkeit und Spaß stecken in Skolkas Musik? Ist das Älterwerden damit einfacher?

Rieder: Auf jeden Fall. Gerade unsere Musik hält uns jung. Wir sind jetzt alle um die Dreißig, und die Musik ist unser Ventil, unser Ausgleich. Es kann sein, dass älteres Publikum auch auf unseren Stil anspricht, weil unsere Musik handgemacht und ehrlich ist, ganz ohne Elektronik. Sie ist vor allem zum Tanzen, zum Spaßhaben und Kopfabschalten, aber auch zum Nachdenken da.