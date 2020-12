Gerade ist Ihr jüngstes Buch erschienen, die „Uhudler-Verschwörung“. Ist das ein Kriminalroman? Ein Heimatroman? Ein Weinroman? Oder alles zusammen?

Thomas Stipsits: Diese Mischung trifft’s ganz gut! Aber in erster Linie ist es schon ein Krimi.

„Uhudler“ klingt ja an sich schon recht gefährlich. Wie viel Verschwörung, wie viel Mythos verträgt denn ein Roman? Und wie viel Alkohol verträgt ein Inspektor?

Stipsits: Bei meinem ist es ja so, dass er kaum Alkohol trinkt, er trinkt Käsepappeltee und hin und wieder einen Uhudler-Likör. Die Morde sind ja alle erfunden. Und Stinatz, wo mein Roman spielt, ist ja an sich schon ein Mythos. Es hat eine Magie – darüber hab’ ich auch schon mit Lukas Resetarits gesprochen, der ja aus Stinatz stammt.…

Ihr Inspektor, der Sifkovits, erinnert nicht nur wegen der der Weinkeller rundum an Alfred Komareks Polt. Ist das Zufall? Hat das Methode? Wäre das auch ein Film-Stoff?

Stipsits: Daran hab’ ich überhaupt nicht gedacht! Natürlich, wenn man auch Filme macht, ist es klar, dass man beim Schreiben auch filmisch denkt. Und es gibt tatsächlich schon Gespräche, in Richtung Fernsehen…

Bekannt geworden sind Sie aber auf der Kabarettbühne – mit inzwischen fünf Solos, zwei Duos mit Manuel Rubey und zuletzt mit Ihren „Stinatzer Delikatessen“, die Anfang November schon im Tullner Danubium am Menü gestanden wären und mit denen Sie geplanterweise im Dezember, Jänner und Februar (am 11. in Tulln) unterwegs sind. Gibt’s da was zu lachen? Zu essen? Und was hat das Burgenland, was dem Weinviertel fehlt?

Stipsits: Zu essen gibt’s nichts, die Delikatessen kommen aus meinem Mund [lacht]... Das Weinviertel ist zwar wunderschön, aber das Burgenland ist das, was ich, auch familiengeschichtlich, kenne. Und mit dem nächsten Solo wird’s wohl vor 2023 nichts werden!

Im Weinviertel, genauer: im Norden von Wien, sind Sie auch einige Ihrer Songs entstanden, die Sie im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, online gesungen haben – für die Postler und die Müllmänner, für die Polizistinnen und Supermarkt-Kassiererinnen. Hilft Singen gegen Krisen? Hilft Facebook gegen Lockdown? Für wen würden Sie jetzt singen? Und was braucht sie jetzt sonst ganz dringend, die Kultur?

Stipsits: Bei Facebook bin ich mir nicht sicher. Und gerade das Kabarett lebt so vom Publikum, das ist online nicht ganz ehrlich. Ich zumindest brauch' schon die Reibung mit dem Publikum. Aber das Singen hat uns auch Spaß gemacht - und ein bisschen Spaß war auch wichtig! Am dringendsten braucht die Kultur, dass sie wieder aufsperrt!

Was kommt als nächstes?

Stipsits: Ich glaub’ eigentlich, dass wir erst im Jänner wieder spielen können. Ich hab' ja in den letzten zwei, drei Jahren meine Auftritte ein bissl reduziert. Es ist ein Superjob, das Anstrengende ist die Fahrerei... Das Drehen ist momentan leichter. Und nächstes Jahr ist auch mit zwei Riesen-Filmprojekten zugeplant, „Griechenland“ und „Love Machine 2“, das hat sich alles im Prinzip um ein Jahr verschoben…