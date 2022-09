Tim Breyvogel: „Theater muss überraschen können“

Werbung

NÖN: Diesen Samstag startet das Landestheater mit dem „Reigen“ unter der Regie von Franz-Xaver Mayr in die Herbstsaison. Das Stück feierte bereits am 23. Juli bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden Premiere. Wie lief’s?

Tim Breyvogel: Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren vor allem auch nach einer turbulenten Endprobenphase mit Corona-Ausfällen und Umbesetzung sehr glücklich, die Premiere spielen zu können. Ich freue mich jetzt sehr darauf, das Stück sozusagen zu Hause zeigen zu können. In Gmunden hatten wir schöne Reaktionen und das Publikum hat die Inszenierung interessiert aufgenommen. Ich bin gespannt, wie St. Pölten reagiert, und habe da richtig Lust drauf.

Sie sind seit 2016 Ensemblemitglied am Landestheater NÖ. Was steht diese Saison an?

Breyvogel: Da kommt einiges. Ich werde nach der St. Pölten- Premiere vom „Reigen“ in der „Blendung“ spielen, dann in den „Drei Schwestern“, und im neuen Jahr kommen der „Volksfeind“ und „Pygmalion“. Zwischendrin kommt im Februar noch das „Apartment auf dem Uranus“ nach Texten von Paul B. Preciado. Das wird eine besondere Herausforderung, weil wir versuchen werden, mit den Sehgewohnheiten am Theater zu brechen und eine gemeinsame Transitionserfahrung zu machen, die sowohl die Geschlechter als auch die Macht- und Ohnmachtstrukturen unserer Gesellschaft auflösen will. Zuletzt steht mit „Dunkelblum“ noch eine Romandramatisierung mit Sara Ostertag auf dem Programm.

Was waren persönliche Highlights in Ihrer bisherigen Zeit am Landestheater?

Breyvogel: Ein Highlight wird es sein, nach Corona jetzt hoffentlich wieder eine ganze Spielzeit komplett durchziehen zu können. Ohne Schließungen, Probenunterbrechungen und den ganzen Wahnsinn.

Wie nähern Sie sich einer Rolle an?

Breyvogel: Das ist immer sehr unterschiedlich. Am Ende steht aber immer der Versuch, die Welt durchdrungen zu haben in der sich die Figur bewegt und sowohl gedanklich als auch körperlich frei auf der Bühne agieren zu können.

Was muss Theater können?

Breyvogel: Theater muss überraschen können. Es muss berühren und provozieren. Nicht immer alles auf einmal – aber im Optimalfall auch das.

www.landestheater.net