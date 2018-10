NÖN: Diesen Freitag sind Sie in der Melker Tischlerei zu Gast, und zwar mit „Schwindelfrei“. Wird da gelesen? Gelogen? Geklettert?

Uli Brée: Da wird ganz aufrichtig die Wahrheit gelogen, und zwar in schwindelerregenden Höhen und Tiefen.

Im Untertitel verspricht Ihr Buch „26 aufrichtige Weibergeschichten“. Wie viel Wahrheit verträgt denn eine Geschichte?

Brée: Tatsächlich haben sich die Aufrichtigkeiten und die Erinnerungen mit den Unwirklichkeiten vermischt. Manchmal sind es kleine, wahrhaftige Momente, ein anderes Mal übernehmen frei erfundene Figuren Verantwortung für tatsächlich Erlebtes.

Über andere „Weiber“, und zwar die aus der Vorstadt, haben Sie in den letzten vier Jahren mehr als 30 Fernseh-Drehbücher geschrieben. Brauchen die nicht längst neue Männer, neue Morde, neue Affären?

Brée: Genau so ist es. Ich habe inzwischen die vierte Staffel geschrieben, die derzeit gedreht wird. Also sind es bereits 40 Folgen. Ich bin sehr glücklich mit der neuen Staffel. Neue Menschen, neue Lügen, neue Ängste.

Geschrieben haben Sie aber auch über „Spätzünder“, Abzocker“, Strizzis und Liebhaber. Was haben die, was andere nicht haben?

Brée: Alle diese Figuren haben Seelen, nur haben sie alle unterschiedliche Herzen. Das haben doch alle Menschen gemeinsam. Es gibt genauso viele Geschichten zu erzählen, wie es Menschen auf der Welt gibt.

Am Filmset stehen die, die das Drehbuch geschrieben haben, selten im Scheinwerferlicht. Im Gegenteil. Es fehlt, haben Sie heuer in der „Zeit“ gesagt, an Anstand, Respekt und Kommunikation für und mit den Autoren.

Brée: Loyalität im Filmgeschäft ist so selten wie eine Wasserstelle in der Wüste. Man muss lernen, sich zu schützen. Das kostet sehr, sehr viel Kraft. Die tankt man dann durch so ein Buch wie „Schwindelfrei“.

Was kommt bei Ihnen als Nächstes?

Brée: Besonders freue ich mich auf unser Kinoprojekt „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“. Ein Film über die Kindheit André Hellers. Dieses Buch habe ich gemeinsam mit Rupert Henning geschrieben. Ansonsten schwirrt mir ein neuer Roman im Kopf herum, eine neue Serie und die nächste Staffel der „Vorstadtweiber“.