Verena Scheitz: „Operette ist immer auch politisch“

NÖN: Am 17. Dezember feiern Sie als Prinzessin Orlofskaya und als Frosch Premiere in der Operette „Fledermaus“ im Stadttheater Baden. Theaterdirektor Michael Lakner selbst hat die Inszenierung übernommen. Was für eine „Fledermaus“ gibt es da zu sehen?

Verena Scheitz: Wir zeigen eine ganz neue Fassung, der Intendant hat die Geschichte in die heutige Zeit verlegt. Statt dem Prinzen gibt es bei uns Prinzessin Orlofskaya, eine russische Oligarchin. Die Geschichte spielt außerdem im Casino Baden. Die Fassung von Michael Lakner greift auch viele aktuelle Themen auf, die Prinzessin bezieht etwa als Russin Stellung zum Krieg in der Ukraine.

Was ich besonders schön finde, ist, dass Operette im Ursprung ja immer politisch war – und das ist unsere Fassung, die immer wieder Kritik aufbringt, auch. Ich bin jedenfalls gespannt, wie ein kleines Mädchen vor Weihnachten, wie das Publikum auf diese Neufassung reagieren wird.

Wie viel Original-Prinz findet sich noch in der Prinzessin?

Scheitz: Die Prinzessin ist reich genauso wie der Prinz, sie schmeißt ein Fest nach dem anderen. Sie hat eine sehr männliche Art, ist andererseits aber auch sehr weiblich gekleidet. Die typischen Muster von Mann und Frau sind stark vermischt, die Prinzessin ist eine Art Zwischenwesen. Das ist aber auch der Rolle geschuldet, die dadurch undurchschaubar bleibt.

Wie gelingt der Wechsel zum Gefängnisaufseher Frosch?

Scheitz: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich muss zugeben, dass ich gerade vor der Rolle des Frosch viel Respekt hatte, weil ihn von Schenk bis Simonischek quasi alle gespielt haben. Da ist es für mich auch eine Erleichterung gewesen, dass in unserer Inszenierung quasi die Prinzessin den Frosch spielt. Das hat viel Druck genommen.

Ansonsten sind die beiden Rollen sehr gegensätzlich. Das ist harte Arbeit, ich stehe jeden Tag vor neuen Aufgaben. Aber am Ende lerne ich auch wahnsinnig viel dazu und wachse über mich hinaus.

Was muss Kunst und Kultur für Sie können?

Scheitz: Kunst sollte immer den Spagat schaffen, die Menschen zu unterhalten und in Traumwelten mitzunehmen – und trotzdem mit der Realität verhaftet zu bleiben und zum Nachdenken anzuregen. Ich hoffe sehr, dass wir das mit unserer Fledermaus bieten können.

