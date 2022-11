Walter Grond: „Humor, der hilft, mit Ängsten umzugehen“

Werbung

NÖN: Diesen Donnerstag eröffnen Sie in der Kremser Minoritenkirche die 14. Ausgabe der Europäischen Literaturtage. Was gibt’s da zu hören? Und gibt’s da auch was zu lesen?

Walter Grond: Zur Eröffnung wird Katja Gasser mit Natalka Sniadanko sprechen, einer Schriftstellerin aus der Ukraine, über den entsetzlichen Krieg, die Zukunft Europas – und über ihre Romane, die auch von Humor geprägt sind. Es geht also auch um die Widerstandskraft in der Literatur.

„Komik & Krise“ haben Sie über Ihr diesjähriges Programm geschrieben. Das passt ja auf den ersten Blick gar nicht zusammen – oder doch? Und kann die Literatur (auch) gegen Kriege helfen?

Grond: Komische Helden haben oft etwas Unverwüstbares, deswegen mögen wir sie so sehr. Sie fallen und stehen wieder auf, sie werden gequält und machen trotzdem mutig weiter. Es geht um einen Humor, der hilft, mit Ängsten und Sorgen umzugehen. Es geht aber auch um die Frage, wie viel Humor wir uns angesichts von Katastrophen erlauben dürfen.

Ihre Gäste kommen heuer aus Berlin und Bukarest, Zagreb und Zürich, Ljubljana, Lemberg und London. Was hat denn die Herkunft mit dem Schreiben zu tun? Und ist Europas Literatur heute eine andere als 2009?

Grond: Was mich immer wieder fasziniert, ist der Reichtum und die Vielfalt der europäischen Literatur. Es lohnt sich wirklich – großartig, wie sich dieser Reichtum trotz aller Tendenzen der Nivellierung – und etwa der möglichst simplen Übersetzung ins Englische – behauptet hat.

Am Programm stehen neben Lesungen und Dialogen auch Konzerte und ein musikalischer Spaziergang. Gehört der Ton ohnehin längst zum Wort? Und braucht die heimische Literaturszene mehr Rhythmus? Oder mehr Lautstärke?

Grond: Wort und Klang sind von allem Anfang tief miteinander verbunden, und Musik reagiert ja auch auf Sprache. Der Klangraum Krems Minoritenkirche bietet den Europäischen Literaturtagen die phantastische Möglichkeit, das zu zeigen und erlebbar zu machen.

Sie selbst haben schon über Stimmen und Soldaten, Homer und Schopenhauer, Triest und die Wachau geschrieben. Was kommt als Nächstes?

Grond: Ich schreibe schon eine Weile an einem Roman – und werde noch länger brauchen ...

