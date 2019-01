NÖN: Diesen Samstag feiern Sie im St. Pöltner Landestheater Uraufführung. Was gibt’s da zu hören? Wiener? Lieder? Neue Töne?

Wiener Blond: Für „Quasi Jedermann“ packen wir die ganze musikalische Bandbreite aus. Von der Wienerlied-Hommage über Bossa Nova und Rap ist auch sonst alles dabei, womit man nicht rechnen würde.

Der Titel klingt ja mehr nach Hofmannsthal als nach Qualtinger. Darf da trotzdem gelacht werden? Muss da auch gedacht werden? Und soll da auch getanzt werden?

Wiener Blond: Es ist dieser Schmäh, der einem im Hals stecken bleibt, der einem das Messer ins Kreuz rammt. Darin war Qualtinger Meister.

Im „Menschen-Imitieren“ war Qualtinger auch Meister. Kann man ihn imitieren? Kann man ihn spielen? Und wonach klingt er?

Wiener Blond: Die Person kann man natürlich nicht imitieren. Aber seine Texte haben Substanz, sind tragisch, bissig, humoresk. Das kann, darf und muss man auf die Bühne bringen.

Die Musik zum Stück kommt von Ihnen. Live musiziert und nur dafür komponiert. Wie schreibt es sich fürs Theater? Und wie spielt es sich mit einem Schauspielensemble?

Wiener Blond: Für uns ist es eine neue Erfahrung, musikalisch mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten. Ein großes Glück ist, dass das Ensemble durchwegs musikalisch ist. Die Liebe zur Sprache teilen wir mit den Schauspielern – das ist ein großer Vorteil für die Zusammenarbeit.

Gesungen haben Sie aber auch schon über Bratwürstel, Fieberblasen oder Geisterbahnen. Mit Trommel, Gitarre und ein bisschen Elektronik. Und ganz viel Ironie. Sind das überhaupt noch Wiener Lieder?

Wiener Blond: Wir sind nicht angetreten, um das Wienerlied zu revolutionieren! Wir haben nur Spaß daran, den Wiener Slang zu vertonen. Musikalisch ist dann von Bob Dylan über deutschen Hip-Hop und Georg Kreisler bis zum Austropop einiges dabei.

Was kommt als Nächstes?

Wiener Blond: Wir sind 2019 viel unterwegs. Außerdem planen wir ein drittes Album. Und am 15. November kommen wir wieder auf Besuch nach St. Pölten für ein Konzert in der Bühne im Hof.

