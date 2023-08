Viertelfestival-Leiter Gartner: „Wir sind Einzelkämpfer!“

NÖN: Heute, am 2. August, feiern Sie in Kirchstetten nicht nur Premiere, sondern auch Jubiläum. Wird das auch gefeiert?

Stephan Gartner: Ich weiß noch nicht, ob wir feiern. Aber wenn wir schon speziell sind, können wir auch spezielle Opern spielen. Und heuer spielen wir Rossinis „Il turco in Italia“.

Die Geschichte vom türkischen Fürsten, der durch Europa reist, kennt aber kaum jemand.

Gartner: Ich hab's auch nicht gekannt. Aber wenn ich's schon nicht kenn', dann hol' ich's nach Kirchstetten! Wir haben uns 2015 in Richtung Belcanto spezialisiert. Und man kann ja auch nicht immer dieselben drei Rossini-Opern spielen. Ich seh' uns als Nischenbesetzer.

Am Anfang des Festivals gab's aber auch Mozart. Wieso sind Sie nicht dabei geblieben?

Gartner: An Mozart war das allererste Festival schuld. Da gab's „Figaros Hochzeit“, und dann haben wir eine Zeit lang Mozart-Opern gespielt. Dann haben wir nach Alternativen gesucht – das war die Pocketoper. Und dabei sind wir geblieben. Ich find' diese Opern sehr witzig und sehr flott. Und sie passen einfach perfekt in den Raum.

Der Raum, das ist der Maulpertsch-Saal im Schloss – das, wie Sie immer wieder gesagt haben, „kleine Opernhaus Österreichs“. Wie spielt sich's da?

Gartner: Wir haben einen Natur-Dolby-Surround! Und es gibt viele, die sagen, sie gehen nur in Kirchstetten in die Oper. Der Saal hat sich in den letzten 25 Jahren nicht verändert, es steht ja alles unter Denkmalschutz. Was wir schon verändert haben, ist die Bühne. Das macht ein anderes Raumgefühl.

Wie viele Zuschauer bringen Sie da unter?

Gartner: 160 pro Vorstellung – und ein zehnköpfiges Orchester plus Klavier. Wir sind auch nicht beim Theaterfest dabei, weil wir zu wenig Köpfe bringen. Wir sind Einzelkämpfer. Aber wenn wir alle Synergien ausnutzen – und das Land eine Inflationsanpassung macht – hab' ich keine Angst ums Festival!

Was war die tollste, was die schwierigste Produktion?

Gartner: Die tollste kann ich nicht sagen, mir haben diese Philipp Harnoncourt-Inszenierungen schon gefallen. Die herausforderndste war „Don Giovanni“ 2003 – da waren wir zwei Sekunden vor der Absage. Seitdem, also seit 20 Jahren, produzieren wir selber – mit circa 110.000 Euro reinem Opernbudget für acht Vorstellungen.

Was kommt noch?

Gartner: „Aida“ geht bei uns gar nicht. Aber ich hab' so ein Hirngespinst: „Lucia di Lammermoor“ – aber nicht für 2024!

www.schloss-kirchstetten.at