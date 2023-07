Wolfgang Kühn: „Es immer um den Text - und die Musik“

NÖN: Kommenden Mittwoch eröffnen Sie mit Ihrem heuer 20 gewordenen Ensemble „Zur Wachauerin“ die Hauptbühne von NÖs Weltmusikfestival Glatt & Verkehrt – und das gleich mit einer Uraufführung. Gibt's da auch Sekt und Torte?

Wolfgang Kühn: Es wird in erster Linie musikalisch gefeiert! Im Herbst sind es 20 Jahre, dass unsere erste CD erschienen ist, „Kalmuk“. Und am 26. Juli wird aus unserem bewährten Dreier-Team ein Oktett – mit Pedal Steel Guitar, Kontrabass und Anna Anderluh, die neben ihrer großartigen Stimme auch die Auto-Harp dabei hat.

Am Programm steht Alabamas Country-Ikone Hank Williams. Wie passt denn der zur – und in die – Wachau?

Kühn: Das Programm ist quasi ein Wochenende, das Hank Williams in der Wachau verbracht hat – und davon gehen wir aus, als er 1948/49 zur Truppenbetreuung in Berlin war. Ein Großteil der Nummern, die wir spielen, sind von ihm – aber auf andere Ebenen gehoben. Das klingt manchmal sehr bluesig, manchmal sehr rockig. Und von seinen Texten haben wir einige ins Wienerische übersetzt, wie „Alone and Forsaken“, aus dem Wolfgang Wizlsperger „Alaan und valossn“ gemacht hat, oder „Jambalaya “, das ich in die Wachau versetzt hab'. Da kommen dann Steinfeder, Federspiel und Smaragd ins Spiel. Und da passt auch unser „Wachau-Blues“ dazu. Während bei Hank Williams das Selbstmitleid trieft, ist bei uns die Selbstironie dabei.

Bei Glatt & Verkehrt waren Sie aber schon öfter, das erste Mal 2005, mit den Strottern, wovon es auch einen grandiosen Live-Mitschnitt gibt.

Kühn: Für mich ist das noch immer die tollste Konzerterinnerung – vor so vielen Leuten, und es war unglaublich heiß! Ich war als Gast auch schon vorher und nachher am Festival. Und ich hab' zweimal in Spitz gespielt.

2003, als Sie mit „Zur Wachauerin“ begonnen haben, gab's auf der Konzertbühne noch recht wenig Mundart.

Kühn: Vor 20 Jahren war das Feld noch viel weniger bepflügt. Und in den letzten Jahren hat die Mundart auch im Pop und im Schlager Einzug gehalten. Bei „Zur Wachauerin“ waren die Texte alle von mir. Und das mit den Dialektbüchern – das hat auch mit der Musik begonnen.

Und wie geht's weiter?

Kühn: Die Literatur-Anthologien des Landes gehen weiter, 2024 kommt „Mein Waldviertel II“. Mit Herbert Aigner und unserem Dialekt-Ping Pong trete ich Anfang September erstmals auf. Und mit Irmie Vesselsky spiele ich diesen Mittwoch in Schönberg am Kamp...

