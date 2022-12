Heimo Huber: Ein leises Lächeln

Werbung

Laut war er nicht. Lustig war er schon. Neugierig, wohlwollend, im besten (und im altmodischen) Sinne freundlich. Und (fast) immer live dabei. Jahrzehntelang hat Heimo Huber (auch) über St. Pöltens Kultur berichtet, erst beim Kurier, zwischendurch bei Österreich, zuletzt, seit 2013, bei den Bezirksblättern.

Der 1964 in St. Pölten als Sohn des langjährigen, 2017 verstorbenen Motor- und Reise-Ressortleiters der NÖ Nachrichten, Ingfried Huber, geborene Heimo war aber auch leidenschaftlicher Theaterspieler und stand seit den 1990er-Jahren mit St. Pöltens Theater Perpetuum auf der Bühne - in ganz besonderen Rollen, von Shakespeares Lysander bis zu Rezas Yvan.

Im Park: Heimo Huber anno 1993 als Dr Maxwell in Woody Allens "Mittsommernachts-Sexkomödie", einer Produktion des St. Pöltner Theaters Perpetuum. Neben Heimo Huber mit Brille und Pünktchen: St. Pöltens (Noch-)Bühne im Hof-Chefin, Daniela Wandl. Foto: Theater Perpetuum

In der Bühne, nämlich in St. Pöltens Bühne im Hof, war er auch als Journalist oft und gern gesehener Gast - zuletzt beim letzten Pressegespräch von Noch-Bühne im Hof-Chefin Daniela Wandl vor gut einem Monat oder beim "Krippenspiel" von Birgit Braunrath & Guido Tartarotti erst vor zwei Wochen. Diese Woche, zwölf Tage vor seinem 58. Geburtstag, ist Heimo Huber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verstorben.

In der Bühne im Hof hält man ihm zum Abschied "einen Platz frei", denn: "Er wird fehlen!"