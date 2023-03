Margeritha Spiluttini: Der Blick auf die Wirklichkeit

Werbung

Sie war eine der ersten. Und sie war lange eine der wenigen. Denn: Nicht nur Architektur und Fotografie waren jahrzehntelang „Männersache“. Auch die Architekturfotografie. In der gehört Margherita Spiluttini zu den wichtigsten Fotograf(innen) nicht nur in Österreich.

Dabei hat sich die Pongauer Baumeistertochter erst zur Medizinisch-Technischen Assistentin ausbilden lassen und als solche an der Nuklearmedizin am Wiener AKH gearbeitet. Als freischaffende Fotografin war die mit Architekt Adolf Krischanitz verheiratete Margherita Spiluttini ab 1981 tätig. Und hat in "intensiver und punktueller Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit", wie sie selbst über ihre Arbeit sagt, über 4.000 Bauten in und um Österreich festgehalten - in über 120.000 Fotografien. Ihr zugehöriges Fotoarchiv, das die Fotografin Wiens Architekturzentrum (AzW) überlassen hat, ist „eine der wichtigsten fotografischen Sammlungen zum heimischen Architekturschaffen“, so das AzW.

"Die Architektur ist immer etwas von Menschen Gemachtes und damit auch über Menschen Aussagekräftiges": Architekturfotografin Margherita Spiluttini (2009). Foto: Conny Habbel

Fotografiert hat die Fotografin, die auch an Wiens Angewandter lehrte und mehrfach im Vorstand von Wiens Secession saß zeitgenössische Architektur, aber auch historische Bauten, Stadtbauprojekte, Einfamilienhäuser (etwa in Raach im Hochgebirge), Firmen- und Schulgebäude (wie die EVN in Amstetten oder der Kindergarten in Wolkersdorf), Kunst im öffentlichen Raum und Ausstellungen. Unter all diesen finden sich auch eine ganze Reihe von (Kultur-)Bauten in Niederösterreich, von St. Pöltens Festspielhaus und Bühne im Hof bis hin etwa zu Waidhofens Rathaus.

Ausgezeichnet wurde Margherita Spiluttini 2016 mit Österreichs Staatspreis und 2017 mit Niederösterreichs Würdigungspreis für künstlerische Fotografie. Verstorben ist sie im Alter von 75 Jahren vergangenen Freitag in Wien.