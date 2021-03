Angepasst war er nie. Vorhersehbar auch nicht. Und „Mainstream“ schon gar nicht. Auch wenn seine Filme längst Kult und seine Bilder längst Sammmler objekte sind.

Vergangene Woche ist Filmemacher, Bildermaler, Theaterinszenierer, Bühnenbildner, Akademieprofessor, Schauspieler und Langzeit-Niederösterreicher Peter Patzak verstorben, nach einer Herz-Operation, ganz plötzlich, mit 76.

Geheime Geständnisse, besondere Begegnungen

Dabei war der „Kult-Regisseur“ erst groß gefeiert worden. Und zwar zum 75er. Der war zwar schon im Jänner 2020 gewesen. Gratuliert wurde ein Dreivierteljahr später, im September. Mit Geständnissen, Geschenken und Anekdoten. Und dort, wo eine Etage tiefer, in Niederösterreichs Archiv der Zeitgenossen, auch sein „persönliches Archiv“ liegt: im Kremser Kino im Kesselhaus. Dort hatte sich Patzak nicht nur an seinen „Kottan“, sondern auch an andere Stars und ganz „besondere“ Begegnungen erinnert. An „Kottan“-Erfinder Helmut Zenker etwa, der mit ihm im selben Gymnasium war („und genauso oft geschwänzt hat“). An Hollywood-Star Martin Scorsese, der einmal neben ihm gefrühstückt hatte. An Filmmusik-Legende Ennio Morricone, der für ihn komponiert hatte. Oder an Heinz Marecek, Peter Huemer oder Hans Dichand, die auf der Besetzungsliste für seinen ersten Film gestanden hatten.

Das war 1972. Da war der gebürtige Wiener Peter Patzak, der erst Kunstgeschichte und Psychologie studiert hatte, schon zwei Jahre in New York gewesen. Hatte seinen ersten Kurzfilm schon vier Jahre vorher gedreht und seine erste Ausstellung als Maler schon zehn Jahre hinter sich.

Welt-Stars am Set, Welt- Literatur zur Belohnung

„Filmemachen“, so der Filmemacher 48 Jahre und über 100 Filme später, „hat wahnsinnig viel mit persönlichem Einsatz und mit Energie zu tun.“ Und: mit Begegnungen. „Ich hatte sehr viel Glück mit meinen Begegnungen!“ Mit „Weltstars“ habe der Sohn eines Polizei-Majors gedreht, aber auch Weltliteratur verfilmt. „Das war die große Belohnung!“

„Tabubrecher“, wie er auch genannt wurde, wollte er nie sein. Statt dessen sei er „nach wie vor“ ein „vertrottelter Gerechtigkeitsfanatiker“. Das habe er auch seinen Studenten an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, wo er seit 1990 lehrte, mitgegeben: „Freiheit, Freiheit, Freiheit – und „jeglichste Form der Anpassung und Anbiederung zu vermeiden“.

Sein eigenes Werk – Drehbücher, Manuskripte, Filmrollen, Fotos, Notizen und Produktionsmaterial – liegt schon seit Oktober 2018 im Kremser Archiv der Zeitgenossen („Anfragen gab es viele, aber die Entscheidung war klar: wenn, dann hierher“).

Hier, in Niederösterreich, hatte Peter Patzak schon seit Jahrzehnten gelebt und gearbeitet. Und hier hatte er auch „fast alle Kottans gedreht“. Von denen hat auch Niederösterreichs Landeshauptfrau „keine einzige Folge verpasst“, wie sie zu seinem Geburtstag gestand, und ihn selbst „schon lange verehrt“. Er sei, so Johanna Mikl-Leitner sechs Monate später zu seinem Ableben, „eine unglaublich vielseitige Künstlerpersönlichkeit“ gewesen, habe „österreichische Fernsehgeschichte geschrieben“ und sei „Niederösterreich immer eng verbunden gewesen“.