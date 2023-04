Wolfgang Denk: Der Unerschrockene

Werbung

Er war ein Unermüdlicher. Er war ein Ungewöhnlicher. Und ein Unerschrockener war er auch. Schließlich hat er sich mit 72, vor gerade einmal vier Jahren, künstlerisch quasi noch einmal erfunden. Und seine „Neue Malerei“ auch überall im Land ausgestellt. In St. Pöltens NOEDOK bei Leopold Kogler, in Weinviertels forumschlosswolkersdorf, in St. Peters blaugelber Viertelsgalerie. Und: in Zöbings Alter Schmiede.

Dort, im Kamptal, lebte der gebürtige Seitenstettner schon seit 1995 - vier Jahre, nachdem der ausgebildete Möbeltischler die Kunsthalle am heutigen Kremser Museumsplatz gegründet hatte. Dort blieb Wolfgang Denk bis 1997 Direktor, begründete sieben Jahre später, 2004, das heutige nitsch museum in Mistelbach. Eröffnete wieder sieben Jahre später, 2011, die Susanne Wenger Foundation in Krems. Und war doch immer auch selbst Künstler.

1964, mit gerade einmal 17, begann der in St. Valentin aufgewachsene und in Linz in die Schule gegangene zu malen. Stellte 20 das erste Mal aus, reiste mit 23 in die ganze Welt - und immer wieder auch nach Afrika. Und zeichnete auch, wie er selbst schrieb, „als Schutzwall gegen die Welt“. Offen für die Welt war er nicht nur als Museumsleiter, sondern auch als Ausstellungsmacher. Denn, so Wolfgang Denk: „Der Kunst muss nicht geglaubt werden. Sie bedarf keiner Beweise.“ Und: Die Kunst ist „lebendig“.

So lebendig, so großformatig und so farbstark wie Wolfgang Denks „neue Malerei“. Mit der hat er, so der Maler im NÖN-Interview 2021, acht Jahre nach seinem schweren Unfall 2011 „wie aus heiterem Himmel“ wieder begonnen. Und „wie im Rausch“ gearbeitet. Auch wenn er, so Denk vor zwei Jahren schmunzelnd, Picasso „nicht mehr einholen“ werde. Seine letzten „neuen“ Werke - die jüngsten aus 2023 und „aus den Homelands“ - sind jedenfalls ab Freitag in Zöbings Alter Schmiede zu sehen.