Kunsthalle Krems öffnet die Tore für die „7 Todsünden“

Ein Brainstorming über existenzielle Fragestellungen könnte so aussehen: Was kann Sünde sein? Was macht Stolz, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid oder Trägheit zur Sünde? Wie destruktiv oder produktiv können die Todsünden sein?

Genau so, also frei und assoziativ sind die Künstlerinnen und Künstler an das Thema der 7 Todsünden herangegangen. Sie wurden von Kurator Andreas Hoffer dazu eingeladen, sich entsprechend ihrer Interessen, mit einer oder mehreren Todsünden, künstlerisch auseinanderzusetzen.

Wie werden die Todsünden heute verstanden?

Der erste Raum der Ausstellung ist erfüllt von Dan Perjovschis Zeichnungen: Auf 130 Quadratmetern Wand, kann man seine skizzenhaften Reflexionen zu den sieben Sünden und ihrer aktuellen gesellschaftlichen Relevanz betrachten. Parallel dazu werden die Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen sich zu beteiligen, indem sie ihre eigenen Gedanken zu den 7 Todsünden auf Papier bringen können.

In der Ausstellung präsentieren einige Künstlerinnen und Künstler eigens für dieses Thema angefertigte Werke, wie etwa Jonathan Meese mit einer malerisch-literarischen Reflexion über den Zorn. Nedko Solakov betrachtet die sieben Sünden in seinen Zeichnungen aus der Ferne und verwandelt sie zu abstrakten Bildnissen.

Ádám Dallos malt expressiv nackte Männer und Animalisches. Mit ihren Skulpturen verarbeitet Julia Belova die zur Sünde gemachte Lust zu bizarr interpretierten barocken Formen.

Durch die Thematik der sieben Todsünden bekommen auch Werke von Künstlerinnen und Künstler aus ihrem bisherigen Schaffen eine neue Bedeutungsebene. Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller wählte 14 Werke aus ihren Bildgedichten und ordnete sie als narrative Collagen den Todsünden zu.

Sieben Autorinnen und Autoren unter anderem Juri Andruchowytsch oder Michael Stavaric, verfassten literarische Texte zu jeder Sünde. Als Audiobeiträge kann man diese im letzten Raum der Ausstellung anhören.

Schreiben, malen, denken, formen und auf eigene Gedanken kommen

Mit der Frage nach den 7 Todsünden will Kurator Andreas Hoffer zum Nachdenken über moralische Setzungen und den eigenen Umgang damit anregen: „Die Ausstellung bietet sinnliche Erlebnisse voller Diversität, verhandelt aber auch den moralischen Kanon als Impuls, über die eigene Haltung zu reflektieren“, so Hoffer

Mit der „Anleitung zum Wutausbruch“, wie es in einem Werk am Ende der Ausstellung heißt, könnte die Kunst als Wegweiser verstanden werden. Doch an dieser Stelle werden die Besucherinnen und Besucher selber auf die Suche geschickt, im letzten Raum, dem „Gedankenraum“, können die Eindrücke verarbeitet und die Arbeiten reflektiert werden.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Krems läuft noch bis 1. April 2024. Mehr Infos hier.