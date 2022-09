Museum am Dom in St. Pölten auf den Spuren der Erfinder

Werbung

„Europa, wer bist du?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich in diesem Jahr das Museum am Dom in St. Pölten. Am Freitag wurde der dritte Teil der Jahresausstellung eröffnet: „Europäische Entdeckungen und Erfindungen“.

Museums-Direktorin Barbara Taubinger skizziert die Idee der Schau so: „Europa macht bis heute das Streben nach Wissenschaft, nach Fortschritt, nach einer Verbesserung der Lebensumstände einzigartig. Die aktuelle Ausstellung zeigt deutlich, dass Wissenschaft und Glaube einander befruchten.“ Die Ausstellung wurde im Rahmen des European Digital Treasure-Projektes in Zusammenarbeit mit europäischen Nationalarchiven sowie dem Diözesanarchiv St. Pölten gestaltet.

Das Museum am Dom bereichert die digitalen Schätze der europäischen Geschichte mit Objekten aus dem eigenen Bestand, aus Pfarren, Klöstern sowie Leihgaben aus Privatbesitz. Zu sehen sind unter anderem Objekte aus der ehemaligen Zwirnfabrik in Harland, medizinische Bücher und Traktate aus dem Stiftsbestand, technische Apparate der Serviten aus Maria Langegg, zwei jeweils um 1700 geschaffene Globen aus dem Bestand der Englischen Fräulein sowie das Modell einer Dampfmaschine aus dem Stift Melk.

Bischof Alois Schwarz zeigt sich von der Schau begeistert: „Die Ausstellung lädt ein, die geistige Kraft Europas zu entdecken: ein Europa der Mystik, ein Europa der Spiritualität, ein Europa der Innerlichkeit.“