Kunst hoch drei an der Kremser Kunstmeile

"Wir präsentieren Meisterwerke, die selten und kostbar sind, einen hohen ideellen oder kulturellen Wert haben und allesamt viel über die (Kunst-)Geschichte unseres Landes erzählen", betonte Landesgalerie-Direktorin Gerda Ridler bei einer Presseführung am Mittwoch. Und hat gemeinsam mit Nikolaus Kratzer, Leiter der Kunstsammlung des Landes NÖ, die neue Schau „Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart“ kuratiert.

Rund 120 Werke von 56 Künstlerinnen und Künstlern bilden einen chronologischen Parcours über zwei Stockwerke, darunter exemplarische Highlights vom Kremser Schmidt über Anton Romako und Egon Schiele bis zu Rudolf Goessl und Arnulf Rainer, ergänzt mit literarischen Zitaten aus der jeweiligen Zeit. Die Ausstellung wandert 2024 in die Kunsthalle Tübingen (Deutschland).

Die gebürtige Schweizerin Rigling lebt seit vielen Jahren in Wien und Niederösterreich. Ridler bezeichnet sie als "Entdeckerin - und eine Entdeckung!" Über 50 Werke aus dem letzten Jahrzehnt zeigen in der Personale "Frenzi Rigling. Über Das" die Vielfalt eines Ouevres, das sich gängigen Zuschreibungen entzieht. Fotos, textile Objekte, Collagen, Assemblagen, Malereien und Zeichnungen veranschaulichen die Arbeitsweise der Künstlerin mit Gliederungen, Modulen und sinnlichen Materialien. Ein über 24 Meter langes Stoffband im Treppenhaus stellt eine Art metaphorische Intervention dar. Rigling: "Ich habe immer Interesse am Prozesshaften gehabt und das Endprodukt nie für so wichtig gehalten."

"Die Positionen der beiden Künstler könnten nicht unterschiedlicher sein", meint Forum Frohner-Leiterin Elisabeth Voggeneder zu Oberhuber und Frohner. Umso reizvoller gerät die Gegenüberstellung von "Oberhuber trifft Frohner" mit Arbeiten aus der Privatsammlung Ettl im Kremser Forum Frohner. Auch wenn das Verhältnis zwischen den zwei Persönlichkeiten, die beide an der Wiener Hochschule für angewandte Kunst gewirkt hatten, zunehmend distanziert war, tauschten sie doch jeweils eine Arbeit. Oberhuber überließ Frohner eine Tapisserie mit Totenkopf-Motiv, Frohner schenkte seinerseits das Gemälde "Liebespaar".

In Krems u. a. zu sehen: Frohners Collage "Jackie" (1968) sowie sowohl informelle als auch figurative Arbeiten Oberhubers, etwa die sogenannten "Schriftbilder". "Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart" in der Landesgalerie NÖ ist bis 11. Februar 2024 zu sehen, "Frenzi Rigling. Über Das" bis 12. November 2023. Und „Oberhuber trifft Frohner" wird im Forum Frohner offiziell am 20. Mai, 11.00 Uhr, eröffnet und läuft bis 22. Oktober. www.lgnoe.at bzw www.forum-frohner.at