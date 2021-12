Wiener Neustädterin Lisa Urban: Songs „für jede Lebenslage“

„Entstanden sind die Lieder schon im letzten Lockdown und deshalb behandeln sie auch typische Lockdown-Themen“, so Lisa Urban (32) zum Erscheinen ihrer digitalen EP „Almost there“ dieser Tage.

Drei neue Songs sind darauf zu hören, „Today nor Tomorrow“, „Higher Ground“ und „Insecurities“. „Almost there“ wurde vom Land NÖ gefördert, wieder bei Gregor Huber aufgenommen und ist erstmals über ein Label, nämlich „DL-Productions“, erschienen.

Die drei Songs drehen sich um das Gefühl der Einsamkeit, aber auch um eine gute Liebesbeziehung und in „Today nor Tomorrow“ geht es darum, dass man auch einmal nichts und niemanden braucht. „Es ist also für jede Stimmung und Lebenslage etwas dabei“, lacht die Sängerin.

Herunterladen kann man sich die EP ab sofort über alle Streamingportale, die Musikvideos dazu sollen in den nächsten Monaten entstehen.

Live-Auftritte sind derzeit leider wieder schwierig geworden, aber Urban plant „über Youtube wenigstens ein Wohnzimmerkonzert in der nächsten Zeit zu machen“. Und in näherer Zukunft soll aus der EP ein richtiges Album mit zwölf eigenen Songs entstehen, so der feste Plan der Musiklehrerin und Vollblut-Sängerin.