Namen gibt es noch keinen (den überlegt man sich als nächstes). Spielplan auch nicht (der kommt im Herbst). Aber: Nach dem Rückzug von Renate und Peter Loidolt, die sich als NÖs „letzte Theaterprinzipale“ letzte Woche noch in einem offenen Brief nach 30 Jahren verabschiedet haben, gibt es nun eine neue Frau hinter den Kulissen der Festspiele Reichenau: Maria Happel.

„Patenschaften für Studierende“ als Idee

Die Burg-Schauspielerin, Regisseurin und Reinhardt-Seminar-Leiterin aus dem deutschen Spessart übernimmt „mit fast jugendlichem Leichtsinn und jahrelanger Erfahrung im Rucksack“ die künstlerische Leitung der (nicht: des) Theater Reichenau.

Dort soll 2022 wieder gespielt werden. Mit einer neuen Betriebsgesellschaft, in der NÖs größte Kulturholding, die NOEKU, neben der Gemeinde die Mehrheit hält, mit zwei neuen Geschäftsführern, die man jetzt ausschreiben will, mit einem neuen Förderverein. Und mit einem Budget von 3,5 Millionen Euro, davon 462.000 Förderung des Landes.

„Wir werden auch dieses Baby zum Leben bringen“, so NOEKU- (und Reichenau-Interims-) Geschäftsführer Paul Gessl. „Ich wünsch’ mir, dass es nächstes Jahr wieder voll losgeht“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich für einen „fairen Übergabeprozess“ ausspricht und in Reichenau, das mit „sechs Vorstellungen und 3.000 Besuchern“ begonnen hatte und zuletzt bei „125 Terminen und 45.000 Gästen“ eine „wirkliche Erfolgsgeschichte“ war, mit der Gemeinde und mit Wiens Musik-Universität als Partner „ein neues Kapitel aufschlagen“ will.

Und die neue künstlerische Leiterin? Der schweben „Produktionen mit Jugendlichen“ wie Wedekinds „Frühlingserwachen“ vor, die kann sich zwar kein fixes Ensemble, aber einen „Pool an Schauspielern“ und auch eine „Verbreiterung“ der Genres vorstellen, die „träumt“ auch von Spielorten wie dem Südbahnhotel und die „denkt“ über „Patenschaften für Studierende“ nach. „Das“, so Maria Happel, „ist wie eine Fügung!“