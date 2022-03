Baden: Neue Geschäftsführerin im Rainer Museum

„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt“, das steht auf Eva Engelbergers LinkedIn-Profil und sie strahlt eine dezente Ruhe aus, die darauf schließen lässt, dass sich so manches mit einem Quäntchen Humor trägt.

Ihre Qualitäten resultieren sicherlich auch aus ihrem abwechslungsreichen Lebenslauf, geboren in Mexiko City, Schule und Matura in Tirol, dann Romanistik-Studium in Innsbruck. Ihre innere Stimme flüsterte ihr allerdings etwas anderes ein. Der Drang Französisch zu lernen führte sie schließlich nach Paris, wo sie endlich das Studium fand, was ihre innere Stimme schon länger wusste: Innenarchitektur.

„Die Doppelrolle Familie und Beruf war als Innenarchitektin schwer.“

Sie war als freiberufliche Innenarchitektin in Paris tätig, lernte ihren Mann, einen Amerikaner kennen, mit dem sie nach Wien übersiedelte. Ruhiger wird es jetzt aber immer noch nicht. Sie bekommt zwei Kinder und ihre Karriere entwickelt sich weiter: „Die Doppelrolle Familie und Beruf war als Innenarchitektin schwer.“ Und so rutschte sie in den Wiener Kulturbereich. Es folgten Engagements im MAK – Museum für angewandte Kunst in Wien, beim Verlag Springer Wien-New York, im mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien und im Kunst Haus Wien. 2020 leitete sie die Kunstmeile in Krems.

Bei ihrer Bestellung sagte Paul Gessl, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GmbH: „Mit Eva Engelberger gewinnen wir eine hoch qualifizierte Persönlichkeit für die Aufgaben der operativen Geschäftsführung, die entsprechende Erfahrungen in Museums- und Holdingstrukturen mitbringt.“

Kultur sollte von allen mitgetragen werden

Kultur ist für Engelberger ein Wert, der „gemeinschaftlich getragen werden soll“, deshalb sei die NÖKU eine wertvolle Konstruktion, die Niederösterreichs Kulturbetrieben ein Überleben sichere, die es ansonsten sehr schwer hätten. Und was hat Engelberger mit dem Rainer-Museum in Baden vor? Will sie alles neu machen, nach dem Interregnum? Zuerst sei es für eine Innenarchitektin ein wunderschönes Haus „ein Juwel, das noch dazu gut geführt ist. Das Museum hat sich in den letzten Jahren sehr gut positioniert“ und habe sich einen internationalen Stellenwert erarbeitet.

„Ich kenne Baden gut, ich kam oft mit meinem Vater in die Therme und kenne das Museum von Anfang an.“

Eva Engelberger

Und wie gefällt es ihr als Tirolerin in Baden? „Ich kenne Baden gut, ich kam oft mit meinem Vater in die Therme und kenne das Museum von Anfang an.“ Ihr kurzfristiges Ziel sei es, die Nachwehen der Coronakrise einzufangen und dann „kann man überlegen, in welche Richtung wir weitergehen.“ Wohin es dabei gehe, verrät Engelberger nur ansatzweise, ihr schwebe „ein verstärkt vernetztes kulturelles Miteinander vor, zum Beispiel mehr Cross-over zwischen den einzelnen Kulturbetrieben und auch der Gastronomie in Baden.“

Und da kommt ihr ein weiteres Lebensprinzip zugute: „Etwas Gutes kochen, auch wenn die Hälfte fehlt, das habe viel mit Kreativität und sich was Zutrauen zu tun.“