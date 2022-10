Ghostwalk in Wr. Neustadt: Edition Noir

Werbung

Die Fortsetzung der beliebten „Ghost Walks“ von „glashaus“ heißt „Ghost Walk 2 – Edition Noir“ und findet von 27. bis 30. Oktober sowie von 3. bis 6. November, jeweils um 19 Uhr statt. Bei den Spaziergängen führen zwei exzentrische Kriminologinnen und ihr schweigsamer Praktikant (Bettina Schwarz und Elena Schwarz mit Bernhard H. Wimmer) im Stil des Filmgenres „Film Noir“ an Schauplätze in der Innenstadt, an denen Verbrecherisches, Düsteres und Abgründiges passiert ist.

Vorverkaufstickets unter www.ntry.at/ghostwalk2