Neue Kultur in neuen Häusern

Das Beethoven-Jahr war schon (2020 und mancherorts auch noch 2021). Das Kafka-Jahr kommt erst (2024). Das Kulturstadt-Jahr (in St. Pölten) kommt auch erst (2024). Und 2023? Wird in Niederösterreichs Kulturlandschaft geplant und gebaut, genauer: saniert und renoviert, ausgebaut und umgebaut. Und das im ganzen Land.

Im Süden, nämlich in der Wiener Neustädter Herzog-Leopold-Straße, war noch vor Weihnachten 2022 Baubeginn. Und zwar für das neue Wiener Neustädter Stadttheater, das im Herbst 2024 seine Tore öffnen soll: neu organisiert (mit NÖs Kulturwirtschaft als Mehrheitsgesellschafter), neu programmiert (mit NÖs Tonkünstler-Orchester, NÖs Landestheater und Krems’ Kino im Kesselhaus als „Stammgästen“) und rundum modernisiert. Das heißt konkret: Eingang, Foyer und Buffet und Garderoben werden neu, außerdem die Bühnentechnik und die Raumakustik. Dafür sollen die Drehbühne und der „Wagnervorhang“ bleiben. Kostenpunkt: 14,5 Millionen Euro (finanziert von Land, ecoplus und Stadt).

Im Westen fängt man dagegen erst an, mit dem Renovieren. Im Mostviertler Schloss Zeillern hat man gerade die Planungen gestartet, für ein „musisches Bildungszentrum mit überregionaler Bedeutung“, so NÖs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. NÖs Chorwesen, NÖs Jazzakademie und NÖs Blasmusikverband, der schon seit 35 Jahren im mittelalterlichen (Wasser-)Schloss seinen Sitz hat, sollen hier künftig ganzjährig proben können, auch ein neuer Konzertsaal ist geplant.

Schloss mit Musik: das Mostviertler Schloss Zeillern, das neben NÖs allsommerlicher Jazzakademie auch NÖs Blasmusikverband beherbergt und zum „musischen Bildungszentrum“ aus- und umgebaut werden soll. Foto: Christian Dunkl

Ein paar Kilometer weiter, in NÖs Landesklinikum Mauer, hat man ebenfalls bereits mit den Planungen begonnen, und zwar für die (weitere) Sanierung der denkmalgeschützten Jugendstilgebäude der früheren „Heil- und Pflegeanstalt“ und heutigen Psychiatrie- und Neurologieklinik. Dort soll nicht nur eine NS-Gedenkstätte entstehen, dort soll im Frühjahr 2026 auch NÖs nächste Landesausstellung ihre Pforten öffnen.

Im Sommer 2026 will auch Grafenegg eröffnen, und zwar seinen neuen Rudolf-Buchbinder-Saal in der renovierten alten Reitschule. Der EU-weite Architekturwettbewerb dafür ist bereits im Laufen, der Baubeginn ist nach dem Grafenegg Festival 2024, also: für Herbst nächsten Jahres, vorgesehen.

Und demnächst, also: 2023, soll (endlich) auch mit dem Bau von St. Pöltens neuem KinderKunstLabor, kurz: KiKuLa, begonnen werden. Eröffnen will man das neue Haus, für das schon seit 2021 Architektur (vom Schweizer Architekturbüro Schenker Salvi Weber) und künstlerische Leitung (durch die niederländische Kunstvermittlerin Mona Jas) feststehen, im „Landeskulturhauptstadtjahr“ 2024 – und damit auch den diesjährigen Kultur-Schwerpunkt (neben dem Festivalland NÖ) in Sachen Kinder und Familien weiterführen.