Gegen „kaltes Wasser“ hat er nichts. Gegen „große Herausforderungen“ auch nicht. Und die größte, die gab’s für Ronald Lintner gleich zum Einstand.

Denn: Der neue wissenschaftliche Leiter im Haus für Natur im Museum Niederösterreich hat zwar ein Haus. Aber das hat seit Mitte März zu. Und die erste Schau, die er ein paar Tage später, am 22. März, eröffnen wollte, die sperrte erst gar nicht auf.

„Das ist ein super-tolles Museum für Familien. Und ein total beliebtes Ausflugsziel!“ Ronald Lintner über das Haus für Natur im Museum Niederösterreich

Das habe er sich schon anders vorgestellt, meint der Biologe und Zoologe. Schließlich hat sich der 38-Jährige „irrsinnig“ über seine Bestellung gefreut. Auch darüber, dass er einem sehr geschätzten Kollegen, Haus-für-Natur-Mitbegründer und -Leiter Erich Steiner, nachfolgen durfte. „Ein paar Monate“ wurde vor der Pensionierung von Erich Steiner noch parallel gearbeitet, seit 1. Februar ist Ronald Lintner offizieller wissenschaftlicher Leiter des Naturbereichs im Museum NÖ.

„Das ist schon ein extrem großer Brocken“, so der Wahl-Purkersdorfer, der in seiner neuen Funktion auch im Bereich von NÖs Landessammlungen für die Natur zuständig ist. Und im St. Pöltner Kulturbezirk für die Natur im Museumshaus – und den Zoo.

„Da hab’ ich von beidem etwas.“ Aber: „Mein Aufgabengebiet ist auch sehr umfangreich!“ Einen Zoo allein hat Lintner schon davor betreut: den Zoologischen Garten in Hirschstetten bei Wien.

Dort hat er nicht nur den Tierbestand der riesigen Anlage betreut. Sondern sich auch um Veranstaltungen, pädagogische Programme, Kooperationen und Forschungsprojekte gekümmert. Einiges davon will der Biologe auch in St. Pölten weiterführen. Er sehe „das Haus für Natur auch als lebendigen Ort für alle Naturinteressierten, nicht nur für Familien.“ Dazu will Ronald Lintner den Multimediabereich wesentlich ausbauen, „Erlebniszonen“ schaffen und „Aktionstage“ ausrufen.

Schwerpunkte in Forschung, Wissenschaft und Artenschutz

Das fehle dem Haus noch, so Lintner. „Mein Wunsch und mein Ziel ist, dass wir Schwerpunkte in Forschung, Wissenschaft und Artenschutz setzen. Und dass das Haus ein Naturschutzzentrum wird.“ Auch mit externen Institutionen und Unis wolle er zusammenarbeiten – mit dem Tiergarten Schönbrunn etwa, wo man im Sommer bei den dortigen Artenschutztagen vertreten sein will. Oder mit Österreichs Gesellschaft für Herpetologie, also: Amphibien- und Reptilienkunde, mit der man schon eine eigene Landesgruppe gegründet hat und im September einen Reptilientag in St. Pölten ausrichten will. Das Haus für Natur zu einem „Ort der Begegnung“ machen will.

Und sonst? Seien noch heuer im Museumsgarten zwei Freilandterrarien geplant, für Smaragdeidechsen und Würfelnattern. Werde man die abgesagte „Klima & Ich“-Schau „mit Sicherheit“ nachholen. Und hat eine eigene „Task Force Umweltschutz“ gegründet – damit „wir die Nachhaltigkeit auch leben!“