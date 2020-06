"Neue Impulse" will sie setzen, "klassische Formen" behalten und ihren persönlichen Hintergrund "als österreichische Frau mit syrischen Familienwurzeln" einfließen lassen. Sagt Nadja Kayali. Und ist unter 49 Bewerbern einstimmig als künftige künstlerische Leiterin das Klangraums Krems und das zugehörigen Osterfestivals Imago Dei bestellt worden.

Ab 2022 wird die Musikwissenschafterin, Regisseurin, Kuratorin und - wie Glatt und verkehrt-Leiter Albert Hosp - Sendungsmacherin und Moderatorin auf Ö1 die Klangkunstschiene in der Kremser Minoritenkirche programmieren, vorerst bis 2024. Wichtig sei ihr dabei, so Kayali, eine "stimmige Gesamtatmosphäre" und ein "dramaturgischer roter Faden". Die von Jo Aichinger seit 1999 realisierte genreübergreifende Ausrichtung des Osterfestivals Imago Dei will Kayali auch dazu nutzen, "aktuelle Fragen aus weiblicher und interkultureller Sicht aufzugreifen". Dabei soll auch eine Brücke zur Wissenschaft und zum Theater geschlagen werden.

Die künftige künstlerische Leiterin will auch Wissenschafter und Künstler aus anderen Sparten gerade für den Bereich der Vermittlung einladen. Einführungen oder Konzerte mit Moderation sollen aber nach wie vor fixer Bestandteil des Programmes bleiben. Ihr erstes Festival wird Nadja Kayali im Frühjahr 2022 programmieren. Das noch von Jo Aichinger gestaltete Imago-Dei-Programm von 2020 wird 2021 nachgeholt.

