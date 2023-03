Clemens Unterreiner: „Ich freu mich sehr!“

Werbung

Gesungen hat er noch nie, auf der der Burg. „Aber ich war schon da, ganz am Anfang meiner Karriere, als Gast.“ Jetzt kommt Clemens Unterreiner wieder. Und folgt ab 1. September, also nach der heurigen Sommersaison, Johannes Wildner nach. Als Intendant der Oper auf Burg Gars.

„Ich bin sehr geehrt“, meint der Bariton, der schon bei den Salzburger Festspielen und in der New Yorker Carnegie Hall gesungen hat, immer wieder bei der Oper Klosterneuburg zu Gast war und seit 2005 an der Wiener Staatsoper engagiert ist. Und der gerade seinen (dreijährigen) Vertrag für die künstlerische Leitung der Opernfestspiele unterschrieben hat. „Das ist auch für mich etwas ganz Neues“, so Unterreiner, aber: „Ich bin einer, der Herausforderungen annimmt!“

Gars: Open-Air „ohne Experimente“

Was er vorhat, auf der Burgruine, die seit 1990 jeden Sommer zur Opernbühne wird - erst unter Karel Drgac, dann, seit 2013, unter Johannes Wildner? „Ich möchte Freunde und Kollegen nach Gars locken“, so der designierte Intendant, „ich möchte aber auch junge Kolleginnen und Kollegen holen und eine Talenteschmiede aus der Oper Gars machen“. Experimente werde es mit ihm „keine“ geben, für ihn sei Gars „ganz klar eine Open-Air-Location“, wofür er auch „viel Erfahrung“ mitbringe. Er, Unterreiner, stehe für „Kontinuität und Tradition“, habe aber auch „viele neue Ideen“.

Über seine erste Opernproduktion als neuer Intendant, mit der man im Sommer 2024 auch gleich den 35. Geburtstag der Opernfestspiele feiern werde, will Clemens Unterreiner noch nichts verraten. Aber: Es werde auch ein „Rahmenprogramm“ zwischen Mai und September geben, „vom Liederabend bis zum Tanz und zur Rezitation“, mit „kleinen, feinen Konzerten“, mit Benefizveranstaltungen und mit einem „roten Faden“, der auch mit dem Höhepunkt, der Sommeroper, zu tun haben und etwa auch befreunde Komponisten zu Gehör bringen werde. „Daran bastle ich gerade“, so Unterreiner.

Clemens Unterreiner: „Ich singe nicht, in Gars!“

Wobei: Singen wird der gebürtige Wiener mit steirischen Wurzeln nicht, in Gars. Zumindest nicht in der allsommerlichen Opernproduktion. Weil: „Das gibt's bei mir nicht, dass ich mich selbst besetze!“ Wer ihn hören möchte, der müsse schon in die Staatsoper kommen. Dort wird Clemens Unterreiner heuer noch in Strauss' „Salome“, Puccinis „Tosca“ und Wagners „Götterdämmerung“ zu hören sein. Und in Niederösterreich wird der Bariton im Juni bei Geigerin Lidia Baich in Schloss Thalheim und bei Sopranistin Daniela Fally („auch eine Freundin von mir“) in Berndorf singen.

Im Sommer werde er jedenfalls zukünftig in Gars sein. Das sei auch „ein besonderer Platz, ein Kraftort.“ Er freue sich, „auch die Menschen in Gars kennenzulernen“. Und: Er wolle auch so etwas wie „ein Festspiel-Flair“ entwickeln, meint Unterreiner. „Ich möchte, dass die Menschen mit einem Lächeln und mit einem Ohrwurm hinausgehen!“

Noch-Intendant Johannes Wildner feiert davor noch mit Verdis „Aida“ Abschied, Premiere ist am 15. Juli 2023 (www.operburggars.at). Und wer (und was) 2024 in Gars am Opernprogramm steht, das will Clemens Unterreiner Ende August/Anfang September verraten - und zwar auf der Bühne, der Burgruine.