„Was ist da los*?!“ in der Bühne im Hof in St. Pölten

Als „Haus der Vielfalt, auch der Standpunkte und der Gastfreundschaft“ versteht der Neo-Intendant die Bühne im Hof. Eröffnet wird - inspiriert von Ellen's Stardust Diner am New Yorker Broadway - kulinarisch mit einer StarCast Dinner Show am 14. September (u. a. mit Tini Kainrath und Vincent Bueno) und einem StarCast Brunch am 17. September. Neu sind weiters ein viertägiges Zirkusfest im Oktober und ein Festival für experimentelle Medien („Lucid Dreams“) im November.

Kabarett bleibt weiterhin ein Schwerpunkt im Angebot der Bühne: Unter den Gästen finden sich bekannte Namen wie Gunkl, Wir Staatskünstler, die Science Busters, Maschek und Josef Hader ebenso wie die jüngere Generation (u. a. Benedikt Mitmannsgruber, Elli Bauer). Der Nachwuchs wird mit der Reihe „Saugut am Donnerstag“ präsentiert. Stefanie Sargnagel gestaltet - in Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems - das Foyer mit ihren bitterbösen Karikaturen.

Konzerte geben u.a. Folkshilfe, Anna Mabo, Schick Sisters & Opus Band, die Gesangskapelle Hermann sowie Erwin Steinhauer, Georg Graf & Peter Rosmanith. Beibehalten wird das traditionelle (mittlerweile 26.) Guinness Irish Christmas Festival im Dezember. Nicht zuletzt werden auch Produktionen für Kinder geboten, u. a. „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“ als Gastspiel des Linzer Theaters des Kindes, und eigene Programme für Schulen und Kindergärten.

(Bühne im Hof, September bis Dezember 2023, Information: www.buehneimhof.at)