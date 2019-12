Witze gibt’s bei ihm keine. „Ich hab’“, sagt Alfred Eschwé, „noch nie einen Witz erzählt.“ Statt dessen erzählt er Geschichten über Komponisten, Anekdoten über Musikanten, schüttelt Reime, redet übers Husten und übers Klatschen.

Und dazwischen? Dirigiert er. Seit über 20 Jahren. Am Neujahrstag. Und danach. Und davor. Silvesterkonzert heißt das davor. Neujahrskonzert das danach. „Da ist überhaupt kein Unterschied“, lacht Alfred Eschwé, „das ist eigentlich Etikettenschwindel.“ Am 28. Dezember könne man ja noch kein Neujahrskonzert spielen.

Also spielt, nein: dirigiert der ausgebildete Pianist drei Silvesterkonzerte. Und 20 Neujahrskonzerte. Alle mit Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester. Und fast alle, genauer: 18, in 16 Orten in Niederösterreich.

„Eigentlich gibt’s ja nur ein Neujahrskonzert. Und das ist am 1. Jänner!“ Alfred Eschwé, Opern- und Neujahrskonzertdirigent

„Früher waren es mehr“, erzählt Eschwé, der sein erstes Neujahrskonzert mit dem Tonkünstler-Orchester 1998 dirigiert hat. Früher habe man auch in Gablitz, in Gmünd, in Kaltenleutgeben oder in Pfaffstätten gespielt. „Da waren aber auch Turnsäle dabei, da hätte ich von meinem Pult aus den Basketball in den Korb werfen können!“ Und natürlich sei es für die Orchestermusiker „und für mich schön, wenn auch die Akustik gut ist“.

Es gibt aber auch Orte in Niederösterreich, die „möchte ich nicht missen“, so der gebürtige Wiener, der seine Schulferien immer in Puchberg am Semmering verbracht hat. Echsenbach zum Beispiel. „Das ist ein Feuerwehrsaal, der ans Dorfwirtshaus angebaut ist. Aber da ist so eine positive Stimmung …“ Auch Wiener Neudorf („da kommen 500 Leute“) oder St. Pölten seien „super“.

Überhaupt ist die Begeisterung „das Schöne an dieser Serie“. Und die sei oft größer als im Musikverein. Dort, in Wiens legendärem Goldenen Saal, spielt Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester am 28. Dezember sein erstes Silvesterkonzert für heuer. Und bis 6. Jänner noch vier weitere. Was da zu hören ist?

Wenn ich diesen Radetzkymarsch nicht spiele, würde ich auf der Bühne gelyncht Alfred Eschwé

„Vieles, was die Leute vielleicht im Ohr haben, aber nicht zuordnen können.“ Einen „Kusswalzer“ zum Beispiel, das „Plappermäulchen“ oder ein „Salut“ an die Liebe.

Aber auch eine Ouvertüre von Ferdinand Hérold („die ist toll, aber nicht ganz leicht“), einen Fandango von Amadeo Vives oder einen Walzer von Èmile Waldteufel. „Ich will viele Leute ansprechen. Und ich will mich vom traditionellen Philharmonischen Neujahrskonzert abgrenzen“, meint Alfred Eschwé. Johann (und Josef) Strauß stehen daher nur insgesamt vier Mal am Konzertprogramm. Dafür gibt’s Oper („ich bin ja hauptsächlich Operndirigent“), Operette („im zweiten Teil“). Und: Beethoven („das war mir ein Anliegen“). Und: nicht nur eine Sopranistin (die im Laufe der Neujahrstour wechselt), sondern auch eine professionelle Kastagnettenspielerin als Solistin.

Und noch eine Besonderheit haben Alfred Eschwés Neujahrskonzerte: einen Moderator. Der heißt Alfred Eschwé. Und findet es am schönsten, „wenn das Publikum spontan reagiert. Das hat einen gewissen Charme“. Text zum Vorlesen habe er keinen („das ist auch fürs Orchester angenehmer, die müssen das ja 20 Mal hören“), dafür sein „Material“ im Kopf. Und, wie jedes Jahr, eine Zugabe im Ärmel: den Radetzkymarsch.

Warum er den dann doch immer spielt? Eschwé lacht: „Wenn ich diesen Radetzkymarsch nicht spiele, würde ich auf der Bühne gelyncht!“