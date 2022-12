Neue Töne, neue Pläne, neues Jahr

Mit „Papillons“, also: „Schmetterlingen“, fliegt Niederösterreichs Academia Allegro Vivo musikalisch ins neue Jahr. Und zwar am 12. und 13. Jänner in Gmünd und Ziersdorf. Und für das ganz junge Publikum hat man davor, also am 12. Jänner um 17 Uhr in Gmünd und am 13. um 17 Uhr in Ziersdorf, noch die „Raupe Nimmersatt“ im Neujahrsgepäck.

Foto: Julia Wesely