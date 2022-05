Statisten für Filmdreh mit Josef Hader gesucht

Werbung

Der beliebte Schauspieler Josef Hader dreht in den nächsten Wochen seinen neuen Film „Andrea lässt sich scheiden“. Dabei geht es um die Landpolizistin Andrea, gespielt von Birgit Minichmayer. Sie möchte sich vom im Dorf beliebten Andy scheiden lassen – das allerdings wird von der Dorfgemeinschaft missbilligt. Als ihr Andy auch noch betrunken vor ihr Auto läuft und sie Fahrerflucht begeht, sind Komplikationen vorprogrammiert.

Hader selbst agiert sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur. Für diese Produktion werden noch Statisten gesucht, die beispielsweise auf der Straße zu sehen sind oder im Gasthaus sitzen. In Neumarkt werden vor allem Szenen in einem Tanzlokal gedreht.

Bewerben und eine Filmrolle ergattern

Bewerben können sich Personen jeden Alters und jeden Typs, idealerweise aus der Region. Vorkenntnisse sind absolut keine erforderlich. Gedreht wird an mehreren Tagen im Mai beziehungsweise Juni. Als zusätzliche Goodies winken den Auserwählten eine Aufwandsentschädigung und Verpflegung durch das Filmcatering.

In der Bewerbung sollten interessierte Statisten Name, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer, Konfektions- und Schuhgröße angeben sowie Foto mitschicken sein. Ein einfaches E-Mail an die Agentur „Filmfaces“ reicht: antonia@filmfaces.at