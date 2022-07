Festspiel-Erwachen in Reichenau

Werbung

Junges Ensemble: Sophie Juliana Pollack und Simon Löcker (beide Studierende am Reinhardt-Seminar) feierten am Sonntag Premiere mit Frank Wedekinds "Frühlings Erwachen" im Neuen Spielraum in Reichenau. Foto: Lalo Jodlbauer

Ein Fest von (und mit) den Künstlern am Nachmittag, ein Tschechow am Abend und ein Wedekind am Abend darauf - so hat Burg-Star und Reinhardt-Seminar-Leiterin Maria Happel "ihre" ersten Festspiele in Reichenau vergangenen Samstag und Sonntag eröffnet. Und hat dabei nicht nur viele "Stammgäste" auf der Bühne begrüßt - wie Kammerschauspieler Martin Schwab (der in Tschechows "Möwe" den Pjotr gibt) oder Burgtheater-Mimin Stefanie Dvorak (die in Wedekinds "Frühlings Erwachen" mit jungen Kolleginnen und Kollegen aus dem Reinhardt-Seminar spielt), sondern auch jede Menge Ehrengäste im Publikum.

Darunter auch Ulrike Sych, Rektorin von Wiens Universität für Musik und Darstellende Kunst, und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die den "außergewöhnlichen Spielort" und seine "besondere Wirkung auf das Publikum" lobte und für die das "Miteinander der Künstlerinnen und Künstler hier in Reichenau fühlbar und spürbar" sei.

Die nächsten Premieren: "Des Teufels General" von Carl Zuckmayr am 8. Juli im Neuen Spielraum,"Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew mit Maria Happel als Erzählerin ebenfalls am 8. Juli und "Ein ungleiches Paar" nach Neil Simon am 9. Juli im Großen Saal. www.theaterreichenau.at

