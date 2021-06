NÖN: Ab 1. Juli landet Shakespeare wieder in Mödling. Die diesjährige Produktion der Sommerspiele heißt „Windstärke 21“. Was erwartet das Publikum da?

Nicole Fendesack: Auf jeden Fall eine stürmische Vorstellung. Und unterhaltsam wird es, das ist unser vorrangiges Ziel. Wir adaptieren ja gerne, dieses Jahr ist es Shakespeares „Der Sturm“. Wir verlagern den Inhalt in die Zukunft, es gibt ein Raumschiff, und die Erde ist eine Insel. Auch die Geschlechterollen sind – wie ich es gerne mache – vielfach umgedreht.

Wie bringt man zeitgenössischen Humor in einen Shakespeare-Stoff?

Fendesack: Shakespeare war meiner Meinung nach der Kabarettist seiner Zeit. Peter Pausz hat mich beim Stück als Dramaturg unterstützt, mein Auftrag an ihn war: „Schau, was die damalige Zeit so hergibt.“ Und tatsächlich gibt es einige Parallelen von Shakespeares Zeit zu unserer, etwa die Pest, die damals wütete. Er hat schon damals Gefühle beschrieben, die uns aktuell beschäftigen. Das ist aber nicht betrüblich, bei uns zumindest nicht.

Seit 20 Jahren sind Sie nun Intendantin von „Shakespeare in Mödling“. Gab es ein Highlight, das man herausgreifen kann?

Fendesack: Das aktuelle Stück ist immer das Highlight oder das Baby, das auf die Welt gebracht werden muss. Aber mit den Jahren wird einem klar, dass es einfach gewisse „Blockbuster“ gibt bei Shakespeare, die man immer wieder und wieder aufführen könnte.

Beim Lastkrafttheater, das heuer wieder seit Mai durchs Land fährt, führen Sie auch Regie. Wessen Werke sind einfacher zu adaptieren – Shakespeares oder Nestroys?

Fendesack: Bei Nestroys „Höllenangst“ für das Lastkrafttheater habe ich zwei Monate am Text herumgebrütet. Zum Glück kam irgendwann der Geistesblitz, so wie bei Shakespeare auch immer.

Und was kommt als nächstes?

Fendesack: Mein 60. Geburtstag! Meine Theaterwerkstatt in Mödling werde ich daher nicht mehr allzu lange machen, freue mich aber noch über viele Schüler im Herbst. Regie führen möchte ich aber noch länger.

www.shakespeareinmoe.at