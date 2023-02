Festival-Vorschau: Frankenstein, Puck und andere Gäste

Werbung

Die Gästeliste ist lang. Und reicht vom Literaturreich bis ins Elfenreich. Die Themenliste auch. Die reicht von der Zukunft bis zur Gegenwart, vom Frühling bis zum (Nach-)Sommer und von der „Balance“ bis zu den „Metamorphosen“.

Und zu feiern? Gibt’s in Niederösterreichs diesjähriger Festivalsaison auch Einiges. Zum Beispiel Niederösterreichs ältestes Kammermusikfestival Allegro Vivo, das heuer schon 45 wird. Und ab 4. August wieder das ganze Waldviertel zum Klingen bringt – mit ebenso zeitgenössischen wie romantischen „Metamorphosen“, so das Geburtstagsmotto von Allegro-Vivo-Leiter Vahid Khadem-Missagh (www.allegro-vivo.at).

Feiert ab 4. August „sein“ 45. Kammermusikfestival Allegro Vivo: Geiger Vahid Khadem-Missagh. Foto: Theresa Pewal

Festivalleiterin Nadja Kayali feiert heuer zwar erst ihre zweite Saison, bei Niederösterreichs Frühlingsfestival Imago Dei. Hat dazu ab 9. März aber gleich zwei prominente Geburtstagskinder in die Kremser Minoritenkirche eingeladen: Komponist, Dirigent und Chansonnier HK Gruber (mit seinem „Frankenstein“) und Geiger und Dirigent Ernst Kovacic – beide 80. Festivalmotto 2023: „Balance“ (www.imagodei.at).

Niederösterreichs grenzüberschreitendstes Festival, das Donaufestival, wäre genau genommen heuer 35. Gefeiert wird ab 28. April in Krems unter der Leitung von Thomas Edlinger aber nicht Geburtstag, sondern lieber die Zukunft – von der Klimakrise bis zum potenziellen Ende der Menschheit (www.donaufestival.at).

Niederösterreichs hochkarätigstes Klassikfestival, das Grafenegg Festival, wird heuer zwar „erst“ 17. Und feiert trotzdem einen 50er, nämlich den von Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester, das schon seit 1973 (damals noch im Schlosshof) in Grafenegg konzertiert. Und das auch heuer wieder die Festivalsaison unter der Leitung von Rudolf Buchbinder eröffnet: mit Mendelssohns „Sommernachtstraum“ am 11. August. Die Sommersaison im Wolkenturm startet aber wie jedes Jahr schon am 22. und 23. Juni – mit der Sommernachtsgala und, natürlich, dem Tonkünstler-Orchester (www.grafenegg.com).

Singt am 11. August im „Sommernachtstraum“ beim 17. Grafenegg Festival: Mezzo Patricia Nolz. Foto: Klara Leschanz

Auch Niederösterreichs Schrammel.Klang.Festival wird heuer 17. Und lädt ab 7. Juli zu „Waldluft, Kunst und Vielfalt“, so Festivalgründer und -leiter Zeno Stanek, rund um den Litschauer Herrensee (www.schrammelklang.at).

Nicht 17, sondern 27 ist Niederösterreichs Weltmusikfestival Glatt & Verkehrt heuer. Und schaut unter der künstlerischen Leitung von Albert Hosp ab 14. Juli in den nahen und fernen Osten – und zu den Trommeln, also: zum Schlagwerk (www.glattundverkehrt.at).

Ebenfalls am 14. Juli öffnen die mittlerweile 26. Wellenklänge unter der Intendanz von Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer ihre Pforten – und die Seebühne am Lunzer Seeufer (www.wellenklaenge.at).

Und Daniela Fallys zweiter Klassik.Klang in Berndorf? Und Dorothy Khadem-Missaghs vierter Beethoven Frühling? Die starten noch vor dem Sommer. Mit noch mehr musikalischen Ausblicken und noch mehr musizierenden Gästen. Hingehen, anhören!