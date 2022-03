Schon am Montag hat NÖs Tonkünstler-Orchester sein Brahms-Requiem im St. Pöltner Festspielhaus „denen, die da Leid tragen“ in der Ukraine gewidmet. Und bittet gemeinsam mit NÖs Kulturholding NÖKU und dem ORF NÖ diesen Sonntag, am 13. März, zum Benefiz.

