Beethoven war schon an der Reihe. Nicht im Beethoven-Haus – da gibt’s zwar viel Musik, aber wenig Platz. Aber in Baden. Also: Am Ursprung, dort wo Ludwig van auch ein Stück seiner Neunten schrieb.

Der Ursprung, genauer: die Musik am Ursprung steht auch am Programm einer ganz besonderen Konzertreihe, die schon seit 1960 ganz besondere Orte bespielt. Und die diesen Sonntag in ihre 61. Spielzeit gestartet ist: die Serenadenkonzerte das Landes NÖ.

Programmiert werden die Serenaden, die auch Matinéen oder Soireen, also: Vormittags- oder (Vor-)Abendkonzerte sein können, seit zehn Jahren von Michael Linsbauer. „Durch die Renovierung bzw. Neugestaltung des Beethoven Hauses in Baden und des Haydn Geburtshauses in Rohrau ist in den letzten Jahren ein verstärktes Interesse am musikhistorischen Erbe Niederösterreichs erwacht. So war es naheliegend, auch die Tradition der Serenadenkonzerte intensiver zu pflegen.“ Also hat man aus drei Konzerten (das war 2010) neun gemacht (davon kommen 2021 noch acht). Und zu den neuen Terminen auch neue Orte und neue Musiker (wieder-)entdeckt.

Ernst Krenek etwa, für den man zum 30. Todestag gleich einen eigenen Salon im frisch renovierten Forum am Kremser Minoritenplatz eingerichtet hat und diesen mit einer Serenade auch musikalisch eröffnet (am 19. September). Oder Hugo Wolf , mit dem „Niederösterreichs älteste durchgehende Konzertreihe“ anno dazumal gestartet ist und dessen „Italienisches Liederbuch“ heuer in der Perchtoldsdorfer Burg (statt im Perchtoldsdorfer Museum) erklingt (am 24. Oktober).

Oder Iganz Joseph Pleyel und Benedict Randhartinger , die an ihren Geburtsorten in Ruppersthal und Ruprechtshofen zu hören sind (am 10. und am 31. Oktober). Aber auch dort, wo Mozart s „Figaro“ erstmals Hochzeit feierte (nämlich im Laxenburger Schlosstheater), wo Schubert mit seinen Freunden aufs Land fuhr und feierte (nämlich im Atzenbrugger Schloss), wo Schönberg die Zwölf-Ton-Technik „erfand“ (nämlich in der Mödlinger Bernhardgasse) und wo Haydn aufwuchs (nämlich in Rohrau) wird bis Ende Oktober konzertiert.

Auf den Konzertprogrammen: Mozart bis Haydn, Schubert bis Spohr, Schönberg bis Hindemith, Pleyel bis Pleyel, Krenek bis WOlf oder Randhartinger bis Brahms. Auf den Gästelisten: Daniel Gutmann und Paul Armin Edelmann (Bariton), Daniela Fally und Cornelia Horak (Sopran), Matthias Schorn und Eduard Kutrowatz (Klarinette und Klavier) oder Gernot Winischhofer und Rudolf Leopold (Violine und Violincello). Und dazu noch Michael Dangl, Florian Teichtmeister, Michael Schottenberg oder Ingrid Wendl als Rezitator(inn)en. „Die Latte der Interpretinnen und Interpreten liegt sehr hoch“, so Michael Linsbauer, und erinnert an Weltstars wie Christa Ludwig, Edita Gruberova oder Brigitte Fassbaender, die schon bei den Serenadenkonzerten sangen.

Ob es für die auch noch neue Orte mit „Musik am Ursprung“ gäbe? „Genug“, lacht Linsbauer, etwa den Geburtsort von Carl Zeller in St. Peter in der Au oder die Sommerfrische von Ludwig van Beethoven in Schloss Wasserhof in Gneixendorf.

www.serenadenkonzerte.at