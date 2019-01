Das Theater Jugendstil spielt seit 2011 und hat mit seinem ambitionierten, qualitätsvollen und altersgemäßen Angebot über 20.000 junge Menschen erreicht.

Das Ziel des Vereins: „Durch die Suche nach zeitgemäßen Formen des Theaters bieten wir einen Beitrag zur aktuellen Medienkultur und zur reflektierten Unterhaltung für Jugendliche.“

Die jüngste Produktion ist eine Arbeit von Raoul Biltgen und trägt den sprechenden Titel „Gleich ≠ gleich. Schmetterlinge im Bauch und Gender im Hirn“.

Die Liebe zwischen Lukas und Melina wird von gesellschaftlichen Fragen belastet. Der Mann geht arbeiten, die Frau hütet die Kinder? Müssen auf einmal alle gleich sein? Oder gibt’s nicht doch Unterschiede zwischen Männern und Frauen?

Premiere ist am 28. und 29. Jänner in Bruck an der Leitha, dann geht’s nach Baden, Hollabrunn, Stockerau, und nach Wien.

www.jugendstil-theater.com