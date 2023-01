Zwischen Licht und Schatten: Schwierige Zeiten für die Kultur

Werbung

Einfach hat sie es nicht, die Kultur. Erst war sie (viel zu) lange zu. Dann war immer eine(r) krank. Dann drehte man ihr die Heizung herunter. Und wie geht’s ihr jetzt, der Kultur?

Gut, sagen die Zahlen. Über drei Millionen Besucherinnen und Besucher zählte das Kulturland Niederösterreich im abgelaufenen Jahr 2022. Da sind Niederösterreichs große Theater, Museen und Kulturhäuser dabei, da ist aber auch Niederösterreichs Kultursommer mit dem Theaterfest, dem Kinosommer und seinen (Musik-)Festivals dabei, da ist Niederösterreichs Landesausstellung, Niederösterreichs Regional- und Niederösterreichs Vereinskultur dabei.

Und was sagen die, die in Niederösterreich Kultur machen? Schwierig. Die einen haben so viel gespielt wie noch nie. Die anderen haben so viel verschoben wie noch nie. Und manche haben gar nicht gespielt. Weil sie nicht (mehr) konnten. Und das auch (öffentlich) sagten. Dass allein die Organisation eines Spielbetriebs mit vielen Darsteller(inne)n – und viel Anspruch – viel aufwendiger geworden sei. Dass manches auch mit Unterstützung und den in Niederösterreich nach wie vor fließenden Fördergeldern schlicht nicht mehr leistbar sei. Und dass in Zeiten von Klimakrisen, Krieg und Teuerung ganz anderes wichtig geworden sei, vor und hinter den Bühnen.

Der Größte: Mit 1.300 Plätzen ist Grafeneggs Auditorium Nieder österreichs größter Konzertsaal. Der war zuletzt vor gut zwei Wochen voll – beim Silvesterkonzert von NÖs Tonkünstler- Orchester unter Alfred Eschwé. Foto: Walter Kmetitsch

Für die großen Häuser gilt all das ebenso wie für die kleinen Häuser, für die fixen Bühnen und die saisonalen Festivals, die überregionalen und die lokalen Spieler, die bildenden, die (schau-)spielenden, die musizierenden und alle anderen Künste.

Und wie geht’s der Kultur mit ihrem Publikum? Auch darauf gibt’s viele Antworten. Da strömen die Besucher(innen), dort zögern sie. Da sind selbst große Säle voll, dort freut man sich über eine Handvoll Zuschauer(innen). Überall jedoch entscheiden die, die kommen, später und spontaner. Und machen es damit denen, die für sie spielen, nicht einfacher. Daran wird sich auch im neuen (Kultur-)Jahr wenig ändern. Die Programme dafür sind jedenfalls so voll wie eh und je.

„Die schwierige Zeit ist schon vorbei“

Niederösterreichs Kulturpolitik und größte Kulturholding sehen die Lage im Land trotz aller Herausforderungen rosig. "Wir haben keine schwierigen Zeiten. Wir hatten schwierige Zeiten!“ Bringt Niederösterreichs Kulturabteilungsleiter die Lage im Kulturland auf den Punkt. Und meint vor allem die Corona-Krise, die noch 2022 ihre Spuren im Kulturland hinterlassen habe. Aber: „Wir haben die Kultur wieder zum Leben erweckt“, so Hermann Dikowitsch. Und: „Jetzt sind alle wieder hungrig nach Kultur!“

„Alle hungrig nach Kultur“: Hermann Dikowitsch. Foto: NLK/ Pfeiffer

Das unterstreicht auch Niederösterreichs Kultur.Regions-Geschäftsführer. Denn: „Die schwierige Zeit ist vorbei“, stellt Martin Lammerhuber klar. Und der Regionalkultur, zu der neben Volkskultur Chöre und Blasmusik(en), Musik- und Kunstschulen, Museen und Archive gehören, „geht’s gut“. Die stehe für „Gemeinschaft“ und für „Nähe“, was man auch in jeder von NÖs 573 Gemeinden spüre. Dort seien die Kalender voll, und in den Musikschulen habe man (wieder) Wartelisten.

Und die Besucher? Die seien schon im Vorjahr nicht ausgeblieben. „Wir haben“, zieht Hermann Dikowitsch positive Bilanz, „beinahe den Stand von 2019 erreicht“. Für den Geschäftsführer von Niederösterreichs größter Kulturholding, der NOEKU, passt das auch genau in seine Prognosen. „Wir sind immer davon ausgegangen, dass 2024 wieder ein Normaljahr wird“, meint Paul Gessl.

„Es geht darum, weiterzudenken“: Paul Gessl. Foto: Erich Marschik

Und rechnet für 2023 mit „90 Prozent“, 2022 waren es bereits „80 Prozent eines Normaljahres“. Und die 50 Prozent, über die man in der Kulturstadt Wien als das „neue Ausverkauft“ stöhnt? In diesen Kanon stimme er nicht ein, so Gessl. Überhaupt könne man NÖ und Wien in Sachen Kulturlandschaft „nicht vergleichen“, so Dikowitsch. Im Land jedenfalls sei „viel zu tun“ und man habe „viel vor“. Das hat auch die NOEKU – auch wenn man hier auf „weniger ist mehr“ setzt.

Kommunikation ist ebenso für Niederösterreichs Kultur.Region ein großes Thema, etwa über die Kultur- und Tourismusverantwortlichen in den Gemeinden. Und was die Förderung angeht, wolle man „weg von der Gießkanne“, hin zur „Spezialisierung“. Kultur müsse leistbar sein, „und Regionalkultur ist leistbar“, ist Martin Lammerhuber überzeugt.

Was die Kulturszene schon beschäftige, seien Themen wie Teuerung und Energie. Da habe man „genau hingeschaut“, meint Martin Lammerhuber.

„Die Stimmung ist gut“: Martin Lammerhuber. Foto: NLK/ Burchhart

Paul Gessl will in den Holdingbetrieben konsequent bei 19 Grad Raumtemperatur bleiben. Und bis Ende 2023 auch Umweltzeichen für alle Standorte erreichen. Und Hermann Dikowitsch hat diesbezüglich „weder Sorge noch Angst“. Denn: Auch hier stehe das Land „weiter an der Seite der Kulturschaffenden“, so Dikowitsch.