FM4 Frequency Festival 2023: Reine Männersache?

„Wenn ich als jugendliche Person auf ein Festival geh, und dann seh ich nur Männer auf der Bühne, dann denk ich mir vielleicht, dass können nur Männer machen,“ erklärt Astrid Exner. Sie forscht und schreibt zur Musikbranche und zu Feminismus. Gerade bei so einem großen Festival wie dem Frequency sei eine Vorbildfunktion absolut gegeben, so Exner. Von den bis zum 8. März bekannten 73 Bands und Artists, die im August im Greenpark in St. Pölten auftreten werden, sind 57 Männer oder Bands mit nur männlicher Besetzung. 15 sind Frauen, dazu kommt noch eine Band mit männlichen und weiblichen Mitgliedern.

Noch deutlicher wird das Ungleichgewicht, wenn man sich die Headliner anschaut, also die Acts, die auf dem Plakat ganz oben stehen und die Hauptbühne zu den besten Zeiten bespielen. Dieses Jahr gehören dazu beispielsweise Imagine Dragons, Die Ärzte und Kraftklub. Erst in Zeile Acht findet man auf dem Festival-Plakat die erste Frau, Mathea.

Das bislang bekannte Line-Up für das Frequency-Festival 2023. Erst in Zeile Acht ist auf dem Plakat die erste Frau zu finden. Foto: FacebookFrequency Festival

Kritik an Festivals ist nicht neu

Die „Gender-Imbalance“ wird schon lange kritisiert: Tageszeitungen wie der Standard, Onlinemagazine wie VICE oder das Musikmedium „The Gap“ setzen sich schon seit Jahren mit dem Geschlechtermissverhältnis und genereller fehlender Diversität bei den österreichischen Festivals auseinander. Dieser Kritik wird dann oft entgegnet, dass man auch nichts machen könne, weil es halt einfach mehr Männer gäbe, die Musik machen und aktuell auf Tour seien. Wo solle man denn Musikerinnen finden?

Astrid Exner war u.a. Vortragende im Studiengang Musikwirtschaft an der FH Kufstein und hat fünf Jahre lang die feministische Kolumne "Gender Gap" geschrieben. Foto: Karo Pernegger

Astrid Exner kennt solche Rechtfertigungen nur zu gut: „Wenn gesagt wird, es gibt niemanden oder wir finden niemanden, heißt das oftmals, wir haben nicht richtig gesucht.“ Wenn man als Veranstalter selbst dieses Wissen nicht hätte, gäbe es in Österreich verschiedene Anlaufstellen, wo man recherchieren oder sich beraten lassen könne. Sie nennt beispielsweise das Netzwerk für elektronische Musik „female:pressure“, die Expertinnenplattform „Frauendomäne“ oder das Projektbüro „d/arts“ für Diversität in der Kulturszene.

Von Bequemlichkeit und „Business as Usual“

Auch die Agenturgründerin und Musikmanagerin Annemarie Reisinger-Treiber vermutet eine gewisse Bequemlichkeit der Veranstalter hinter den fehlenden Frauen auf Österreichs Musikbühnen. Sie betreut mit der Agentur Parramatta beispielsweise Ina Regen oder die niederösterreichische Newcomerin OSKA. Expertin Astrid Exner betont: „Es ist natürlich gemütlicher 'Business as Usual' zu machen, und sich nicht den Aufwand zu machen, für ein diverseres Line-Up zu sorgen. Aber ich denke, das wäre etwas, dass das Publikum sehen möchte und es ist einfach zeitgemäß.“

Annemarie Reisinger-Treiber hat 2019 gemeinsam mit Klaus Hofmann die Agentur "Parramatta" gegründet. Sie managen Künstlerinnen und Künstler und bringen als Label auch selbst deren Musik heraus. Davor war Reisinger-Treiber lange Jahre bei einem großen Musiklabel tätig. Foto: Johannes Reisinger-Treiber

Die Mitglieder der österreichische Band DIVES kennen die Probleme in der Branche aus eigener Erfahrung nur zu gut. Sie stört sehr, dass Musik von Frauen und anderen nicht männlichen Artists immer als eine Art eigenes Genre gesehen und vermarktet werde: „Daraus resultiert, dass von Männern gemachte Musik als 'normal' postuliert wird während Musik von Flinta*s [Anm.: Abkürzung für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen] eine eigene Kategorie bildet, womit gleichzeitig auch der Eindruck bestärkt wird, sie bilden eine besondere Ausnahme und Minderheit.“

Die Musikmanagerin Annemarie Reisinger-Treiber sieht dabei auch die Rolle der österreichischen Medien, und vor allem der großen Radiosender kritisch. Bei denen werde nachweislich mehr Musik von Männern gespielt. Das führe dazu, dass Musikerinnen im Vergleich weniger wahrgenommen werden. Die Labelmanagerin erklärt: „Österreich ist nun mal noch ein Radioland wo man als Künstler, wenn man dauerhaft unterstützt wird, eine gute breite Masse erreicht.“ Den alternativen Musiksender FM4 hob sie dagegen positiv hervor, weil er „eine Plattform für diversere Artists und eine bessere Geschlechterverteilung biete“. Der Sender ist übrigens schon seit Bestehen des Frequency Festivals Medienpartner und findet sich sogar im Namen. Auch im FM4-Musikprogramm könnte man Inspiration für ein ausgeglicheneres Frequency-Line-Up finden.

FM4 setzt selbst auf Diversität, „will aber nicht mit Finger zeigen“

Schaut man sich die FM4-Jahrescharts 2022 an, sind 41 Prozent der dort vertretenen Artists männlich, 40 Prozent weiblich, 16 Prozent gemischte Bands und 3 Prozent nonbinäre Personen. Was sagt eigentlich FM4 selbst zum aktuellen Line-Up am FM4 Frequency Festival? Die Senderchefin Doroteja Gradištanac erklärt: „Das Line-Up ist immer alleinige Sache des Veranstalters. Dort, wo FM4 selbst veranstaltet, achten wir auf Gender Balance und divers besetzte Line-Ups. Es wäre allerdings realitätsfremd so zu tun, als hätten Veranstalterinnen und Veranstalter in diesem Land postpandemisch nicht auch andere legitime Motive für ihr Handeln.“

Doroteja Gradištanac (früher bekannt als Dodo Roscic) ist seit Anfang 2022 FM4 Senderchefin. Foto: ORF Thomas Ramstorfer

Für Gradištanac solle FM4 „das junge Österreich spiegeln und nicht über es aburteilen“. Der Job des Senders sei Themen und Trends „zu reflektieren, zu kontextualisieren und einzuordnen und nicht, den moralischen Imperativ vor sich herzutragen und mit dem Finger auf andere zu zeigen“.

Veranstalter schweigt zum Thema

Der Veranstalter des Festivals, Barracuda Music, schwieg auf mehrere Anfragen hin beharrlich und beantwortete Fragen zum Frauenanteil nicht. Man könne dazu gar nichts sagen, erklärte etwa der Head of Promotion von Barracuda Music, Gerold Haubner. Nach welchen Kriterien die Bands, Musikerinnen und Musiker für das Frequency Festival ausgewählt werden und warum so wenige Frauen dabei sind, ist also nicht klar.

Im Jahr 2016 sprach der Frequency-Organisator und Barracuda-Anteilseigner Harry Jenner mit dem Musikmedium „The Gap“. Damals erklärte er, dass er nicht nachvollziehen könne, warum ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis wichtig sein solle. Man schaue beim Buchen der Acts nicht darauf „ob das ein Manderl oder ein Weiberl oder ein Mix oder whatever ist“, sondern ob es gute Musik sei, „mit der man Tickets verkaufen könne“.

Schaut man sich die 100 Artists und Bands an, die aktuell auf der Streamingplattform Spotify weltweit am meisten gehört werden, dann kommt man dabei auf einen Frauenanteil von 36 Prozent (dazu noch 2 Prozent nonbinäre Personen). Das ist zwar auch nicht ganz ausgeglichen, zeigt aber, dass es genug weibliche Künstlerinnen gäbe, mit denen man auch gut Tickets verkaufen könnte. 2016 gab es bei Barracuda Music laut Jenner übrigens zehn sogenannte „Booker“, die für das Buchen der Musikerinnen und Musiker zuständig waren. Die waren alle männlich. Wie die Geschlechterverteilung beim Booker-Team mittlerweile ist, wurde auf Anfrage nicht genannt.

Die Band DIVES bei einem Auftritt am Wiener Popfest. Die Bandmitglieder haben sich 2015 bei einem Musikcamp für Frauen, Inter- und Trans­per­sonen in Hollabrunn kennengelernt. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Positive Beispiele im Internationalen Bereich

Ein ungleiches Geschlechterverhältnis und ein niedriger Anteil an Musikerinnen ist kein Problem, dass nur das Frequency betrifft, viele Festivals – auch international – wurden dafür schon kritisiert. Einige große Festivals haben darauf auch schon reagiert. Das spanische Primavera Sound Festival, das letztes Jahr von 450.000 Menschen besucht wurde, ist eines der größten Festivals der Welt. Von der musikalischen Ausrichtung ist es mit dem Frequency Festival durchaus zu vergleichen.

Auch hier gibt es einen Genre Mix, 2023 beispielsweise mit Depeche Mode, Rosalia, Blur oder Halsey. Das Primavera Sound hat sich ab 2019 selbst dazu verpflichtet, bei der Geschlechterverteilung am Line-Up ungefähr 50 Prozent Frauen dabei zu haben. Der Beliebtheit hat es keinen Abbruch getan. Seit der Einführung dieser Quote ist die Besucherzahl weiter angestiegen.

Das legendäre englische Glastonbury Festival hörte auch auf die Kritik an der ungerechten Verteilung und hatte 2022 ein Line-Up im Verhältnis von ungefähr 50:50. Das Festival war mit 210.000 Gästen ausverkauft. Das Roskilde Festival in Dänemark achtet überhaupt schon seit Jahren auf eine faire Verteilung bei den Künstlerinnen und Künstlern.

Vorbildwirkung auch innerhalb der Branche

Noch sind nicht alle Artists für die diesjährige Ausgabe des FM4 Frequency Festivals bekannt, es wird sich zeigen, wie dann der Frauenanteil am endgültigen Line-Up aussehen wird. Ein so großes Festival wie das Frequency habe jedenfalls eine Vorbildwirkung. Aber nicht nur für die Fans, die vor der Bühne stehen, sondern auch für die österreichische Musikindustrie und die Branche die dahinter steckt.

Das sieht auch Annemarie Reisinger-Treiber so: „Wenn es einfach kaum Personen [Anm.: einer marginalisierten Gruppe] gibt, die es auf die Bühne schaffen oder in wichtigen Positionen innerhalb der Industrie einen Platz finden, dann wird der Anteil jener Personen auch weiterhin gering bleiben, weil das einfach ein Randthema bleibt und niemand aufschreit.“

Die Agenturgründerin merkt die Probleme in der Szene auch selbst in ihrem Alltag: „Meine Erfahrung ist, dass ich mehr Kilometer machen muss in dieser Branche als männliche Kollegen und mich mehr durchsetzen muss, um nicht immer als Assistentin gesehen zu werden.“

Die Band DIVES hat daher auch klare Wünsche und Forderungen an die österreichische Musiklandschaft: „Wir müssen beispielsweise durch Quotenregelungen Line-Ups verändern und finanzielle Hürden, die Gender Gaps begünstigen, in Angriff nehmen. Österreich hat aber nicht nur bei Gender Diversity viel Aufholbedarf. Wir haben auch ein Rassismusproblem und nicht selten sind Personen von mehrfachen Hürden betroffen.“