NÖN: Diesen Montag ist im ORF 1- Hauptabend die fünfte Staffel der „Vorstadtweiber“ gestartet. Wie ist und wie wird die? Braver? Böser? Oder so „wie immer“?

Nina Proll: Schlimmer, viel schlimmer als alle Staffeln davor [lacht]! Vor allem Nico treibt es ganz schön wild.

Die Nicoletta, die Sie da spielen und die ja schon seit Staffel 1 dabei ist, kommt diesmal zu Geld. Und wird (wieder) zur Unternehmerin. Kann das gut gehen? Kann das legal sein? Und was braucht die Nico wirklich, zum Glücklichsein?

Proll: Ich befürchte auch, dass es nicht gut gehen kann – werde es aber nicht verraten. Eigentlich ist Nico immer schon auf der Suche nach der großen Liebe gewesen, die sie leider bis jetzt immer enttäuscht hat.

Wobei: So richtig glücklich waren die bisher alle nicht, die „Vorstadtweiber“. Liegt das an der Vorstadt? An den Männern? An der Welt? Oder an ihnen selbst? Und wieviel Unglück verträgt überhaupt eine TV-Serie?

Proll: Das liegt am Leben selbst. Niemand ist permanent glücklich. Wir sind es alle immer nur in Momenten. Und für diese Momente leben wir.

Stichwort: TV-Serie. Die läuft ja schon seit Jänner 2015. Und gehört immerhin zu den erfolgreichsten ORF-Produktionen der letzten Jahre – trotz Kritik da und Klischees dort. Was hat die, was andere Serien nicht haben? Und was braucht die, damit sie noch fünf Staffeln durchhält?

Proll: Ich denke, die „Vorstadtweiber“ sind gerade deshalb so erfolgreich, weil sie zeigen, dass Frauen genauso böse und schlecht sind wie Männer. Und paradoxerweise scheint gerade das viele Menschen zu beruhigen.

Gespielt haben Sie aber schon ganz andere „Weiber“, von der Ausreißerin Jasmin in „Nordrand“ über Barbarella oder Katharina Schratt bis zu Anna Molnar, zu der Sie selbst das Drehbuch geschrieben haben. Zuletzt haben Sie auch (wieder) gesungen, einen ziemlich bösen ‚Corona‘-Song, nicht auf der Bühne, aber im Netz. Was haben Ihre Figuren gemeinsam? Was trennt die?

Proll: Ich weiss nicht, ob alle was gemeinsam haben. Für mich waren sie mitunter sehr unterschiedlich. Ich versuche, jede Rolle mit derselben Ernsthaftigkeit zu spielen, egal, wie absurd die Handlung oder das Verhalten dieser Figur auch ist.

Wann kommt das nächste „Weib“, der Sie eine (Kino-)Hauptrolle auf den Leib schreiben?

Proll: Ich bin gerade am Schreiben. Wie schnell ich dieses Buch realisieren kann, weiß ich noch nicht.

Und was braucht nicht nur die Film-, sondern die gesamte Kulturbranche derzeit am dringendsten? „Weiber“? Wut? Wahrheit?

Proll: Es braucht Eier – von allen Beteiligten.

Was kommt als nächstes? Im Kino? Im Fernsehen? Auf der Bühne? Im Netz? Ganz woanders?

Proll: Am 10. Februar hätt’ ich ein Konzert in Schwechat. Ich hoffe, dass es stattfinden kann!