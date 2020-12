"Es ist schön, an einem Adventtag zehn Türen öffnen zu können." Freut sich Paul Gessl. Und meint die Türen von gleich zehn von Niederösterreichs wichtigsten Museen, die aufgrund der gestern, Mittwoch, von der Bundesregierung bekannt gegebenen Lockerungen nach dem jüngsten Lockdown, schon nächsten Montag wieder öffnen dürfen. "Unsere Museen sind für eine Wiedereröffnung bestens gerüstet", ist auch Johanna Mikl-Leitner überzeugt. Und, so die Landeshauptfrau weiter: "Die Ausstellungshäuser sorgen mit bereits erprobten Präventionskonzepten für einen sicheren Aufenthalt. Bei aller jetzt notwendigen Vorsicht ist es wichtig, diese inspirierende Freizeitbeschäftigung wieder zu ermöglich."

Konkret sperrt das Museum Niederösterreich im St. Pöltner Kulturbezirk am 7. Dezember seine beiden Häuser wieder auf, zeigt im Haus der Geschichte noch bis 24. Jänner seine Sonderschau "Der junge Hitler" und im Haus für Natur seine bis August 2021 verlängerte Familienausstellung "Klima & Ich". Die Kunstmeile in Krems hat gleich neun Ausstellungen im Wiedereröffnungs-Programm. Die Landesgalerie am Kremser Museumsplatz eröffnet am 7. Dezember mit einem "Sondereröffnungstag" (sonst hätte man am Montag geschlossen) seine bereits seit November aufgebaute Personale zu Lieselott Beschorner und ihrer "Kunstbedürfnisanstalt".

Die Kunsthalle gleich gegenüber zeigt ebenfalls ab 7. Dezember die Amsterdamer Künstlerin Fiona Tan und ihre "andere Hand", die ursprünglich schon vor knapp zwei Wochen Vernissage feiern sollte. Im Karikaturmuseum gleich nebenan können ebenfalls ab 7. Dezember wieder "Fix & Foxi" und die Welt der Schlümpfe (die bis 21. Februar verlängert wurde), außerdem den "Kosmos Deix", Sokol-Preisträger Frank Hoppmann und "Tu felix Austria - zeichne!", die Schau zu 25 Jahre Österreich in der EU. Die Artothek noch ein Haus weiter verleiht ebenfalls ab 7. Dezember wieder Kunst - und zwar bis 23. Dezember, jeweils Montag bis Samstag von 12 bis 17 Uhr. Und das Forum Frohner am Kremser Minoritenplatz gibt ebenfalls ab 7. Dezember wieder "Antworten auf die Wirklichkeit" mit Adolf Frohner und dem Nouveau Réalisme (auch die Schau wurde verlängert, und zwar bis 5. April 2021).

Das Arnulf Rainer Museum im ehemaligen Badener Frauenbad öffnet am 8. Dezember wieder seine Winterschau "Tizian schaut" zu Arnulf Rainer und Emilio Vedova (bis 5. April), der Kunstraum NÖ in der Wiener Herrengasse sperrt am 9. Dezember wieder auf und hat sein "Stormy Weather" bis 12. Dezember verlängert. Und in Gugging zeigt das Museum ab 8. Dezember noch neben dem "Gehirngefühl" seine große Oswald-Tschirtner-Schau, ergänzt von den Interventionen von Marianna Maderna (beides bis 10. Jänner), während die Galerie am 8. Dezember endlich ihre "überdrüber"-Schau zu Leopold Strobl und Arnulf Rainer eröffnet, die man eigentlich schon seit Mitte November zeigen wollte.

"Gemeinsam Kultur genießen, das ist Advent!", so NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl. "Im Museumsshop findet sich noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk, und auch für unsere Ausstellungsprojekte ist es so wichtig, dass sie über die Weihnachtsfeiertage noch ihr Publikum finden können."

