"Alles Finster" soll sie heißen. Sechs Mal 45 Minuten lang sein. Und ausschließlich in Niederösterreich gedreht werden. Denn, so NÖs Landeshauptfrau: "Niederösterreichische Schauplätze sind für Film- und TV-Schaffende äußerst attraktiv."

Das unterstreiche auch die jüngste Fernseh-Serie der Allegro Film. Die spielt während eines europaweiten Blackouts - und zwar mitten in einem Wald- bzw. Weinviertler Dorf. Dort bricht ohne Strom bald Panik aus, die Lebensmittel werden knapp, die Gesundheit gerät in Gefahr, und schließlich geht man notgedrungen auf Raubzug, ins Nachbardorf...

48 Drehtage will "Schnell ermittelt"-, "Winzerkönig"- oder "Tatort"-Regisseur und "Der Unfisch"-Kameramann Michael Riebl für "Alles Finster" drehen, und zwar alle in Niederösterreich. Dafür hat Niederösterreichs Landesregierung auf Initiative von Johanna Mikl-Leitner gestern, Dienstag, einen Finanzierungsbeitrag im Rahmen ihrer FIlm- und Fernsehförderung beschlossen, in der Höhe in 180.000 Euro.